En los Tribunales de Concordia, Laurta se refirió al crimen de Martín Palacio: “Lo siento muchísimo”

Pablo Laurta, el uruguayo que cometió un doble femicidio en Córdoba y asesinó al chofer Martín Palacio en Entre Ríos, llegó este jueves a los Tribunales de Concordia donde se decidirá si se prorroga su prisión preventiva.

“Lo siento muchísimo, de verdad”, expresó ante las cámaras de Canal 9 Litoral mientras era trasladado al interior del palacio judicial, en un mensaje dirigido a la familia del chofer asesinado.

Por otro lado, afirmó: “Quiero que se investigue, por favor, lo que pasó con mi hijo; sobre lo mío, espero que siga el curso de la Justicia y se sepa la verdad”.

Rodríguez Laurta llegó el miércoles por la tarde a la Jefatura Departamental de Policía de Concordia, luego de que se cumpliera el plazo de 120 días de prisión preventiva que pesaba sobre él por ser el supuesto autor de los delitos de homicidio calificado por el vínculo, alevosía y violencia de género.

Está acusado de asesinar a Luna Giardina y a su madre Mariel Zamudio en Córdoba. Mientras que es investigado en Entre Ríos, por el homicidio del chofer Martín Sebastián Palacio.

En medio del fuerte operativo policial en la sede de la Jefatura Departamental de Concordia, Laurta lanzó breves, pero fuertes declaraciones a los medios. “La Justicia no investigó el secuestro y los abusos a mi hijo”, afirmó ante los periodistas de Concordia. Además, mientras se alejaba, se lo escuchó reclamar “quiero que se sepa la verdad”.

El plan macabro y el crimen en Entre Ríos

Laurta fue acusado de planificar una secuencia criminal que comenzó con su ingreso clandestino al país desde Salto (Uruguay) hacia Puerto Yeruá en un kayak. Según la investigación, su objetivo inicial era obtener un vehículo para trasladarse a Córdoba sin ser detectado.

Para ello, contactó al chofer Martín Palacio, a quien asesinó entre la noche del 7 y la madrugada del 8 de octubre de 2025 para robarle su Toyota Corolla. El cuerpo de Palacio fue hallado días más tarde en un descampado cercano a la Ruta 22, con signos de extrema violencia, incluyendo mutilaciones y decapitación.

El doble femicidio en Córdoba

Con el auto robado, Laurta viajó a Córdoba capital, donde cometió un doble femicidio. Las víctimas fueron su expareja, Luna Giardina de 26 años, y su exsuegra, Mariel Zamudio de 54. Tras los crímenes, el hombre secuestró a su hijo de 6 años e incendió el vehículo de Palacio para borrar evidencias antes de emprender el regreso hacia Entre Ríos.

Captura en Concordia y perfil del acusado

El domingo 12 de octubre de 2025, Laurta fue detenido en el Hotel Berlín de Gualeguaychú gracias a la activación del Alerta Sofía y la denuncia de un taxista. Al momento de su detención, el acusado intentó justificar sus actos ante la prensa al grito de: “Todo fue por justicia”.

Laurta es conocido por ser el fundador de “Varones Unidos” en Uruguay, una agrupación que cuestiona las leyes de violencia de género. La fiscalía de Concordia sostiene que el asesinato de Palacio fue un homicidio criminis causa, cometido para facilitar el plan posterior en Córdoba.