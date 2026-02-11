Llega “Los dinosaurios”, la nueva serie documental de Steven Spielberg

Netflix presentó el tráiler oficial de Los Dinosaurios, su nueva serie documental que propone un recorrido ambicioso por el origen, el auge y la extinción de las criaturas más fascinantes de la historia prehumana.

La producción, que contará con cuatro episodios, llegará a la plataforma el próximo 6 de marzo, según se confirmó en las últimas horas.

La serie con Steven Spielberg como productor ejecutivo y que cuenta con la narración de Morgan Freeman, logra una combinación que eleva las expectativas en torno al proyecto. El adelanto deja en claro que se tratará de una propuesta de alto impacto visual y rigor científico.

A lo largo del tráiler, Netflix apuesta por recreaciones avanzadas en CGI para reconstruir las distintas eras del período jurásico y cretácico. Las imágenes muestran desde los primeros pasos de los dinosaurios hasta su dominio absoluto del planeta.

La narración del adelanto anticipa un relato que combina divulgación científica con espectáculo visual, mostrando cómo convivían las distintas especies, los desafíos que enfrentaban y los hábitats que ocuparon durante millones de años.

Fuente: Noticias Argentinas.