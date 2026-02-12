Continúa el ciclo de cine en Gato Negro

El espacio cultural organiza para este domingo 15 de febrero, a las 19, una nueva función de su ciclo de cine, con la proyección de la película Saraband, dirigida por el realizador sueco Ingmar Bergman, en su sede ubicada en Tucumán 355, en la ciudad de Paraná. La actividad forma parte de una programación temática dedicada al romance en sus distintas manifestaciones, en este caso enfocada en las relaciones afectivas en etapas avanzadas de la vida.

La proyección se integra a la agenda cultural que el espacio desarrolla durante los domingos de febrero, mes en el que se programaron distintas películas vinculadas a la temática del amor. Estrenada en 2003, la película representa una de las últimas producciones del director sueco y funciona como una continuidad de su obra Secretos de un matrimonio, filmada tres décadas antes. El largometraje cuenta con las actuaciones de Erland Josephson y Liv Ullmann, intérpretes que participaron en varias producciones del realizador. La trama se centra en el reencuentro entre Marianne y Johan, una pareja separada durante treinta años que vuelve a encontrarse en la residencia de verano del protagonista, situada en la isla de Dalarna. Allí también conviven Henrik, hijo de Johan, y Karin, su nieta, y la historia avanza en las relaciones entre los personajes, los conflictos familiares, los recuerdos y las situaciones vinculadas a la convivencia y al pasado.

La película tiene una duración de 107 minutos. El guion fue escrito por el propio director, y la fotografía estuvo a cargo de Stefan Eriksson, Jesper Homström, Per-Olof Lantto, Sofi Stridh y Raymond Wemmenlöv.

La entrada tendrá un valor de $2.000 y podrá abonarse directamente en puerta.