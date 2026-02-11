Trasladaron al asesino serial Pablo Laurta a Concordia y pedirán que se prorrogue la prisión preventiva

Este jueves se cumplen los 120 días de prisión preventiva que la Justicia le dictó a Pablo Laurta, el hombre que asesinó en Entre Ríos al chofer Martín Sebastián Palacio y en Córdoba a su expareja y exsuegra. En una audiencia, la Fiscalía pedirá prorrogar la medida cautelar, mientras se avanza en la investigación que está prácticamente concluida con la mayoría de las pruebas incriminantes realizadas.

El traslado de Laurta por parte de una comisión policial se efectivizó este miércoles desde Córdoba y permanecerá alojado en la Jefatura Departamental Concordia hasta que este jueves por la mañana se realice la audiencia ante el Juzgado de Garantías N° 4. Allí la Fiscalía pedirá que la prisión preventiva se prorrogue por otro período más, fundamentando en un lógico peligro de fuga.

En cuanto al homicidio del chofer de transfer Palacio, a quien Laurta contactó, encargó el viaje y luego asesinó y desmembró para robarle el auto Toyota Corolla, se informó a ANÁLISIS que la investigación está concluida y en breve la Fiscalía solicitará la remisión a juicio. Más allá de que podrían incorporarse algunas pruebas e informes que elaboraron en la provincia de Córdoba, con los elementos que tiene la fiscal Daniela Montangie consideran que sobran para lograr una condena de prisión perpetua.

En tanto, se sigue tramitando en aquella provincia la causa por el doble femicidio de la expareja de Laurta, Luna Giardina, y su madre Mariel Zamudio, que ya fue remitida a juicio y donde también le espera la pena máxima.

El hombre uruguayo fue detenido en un hotel de Gualeguaychú, luego de fugarse desde Córdoba en un remis raptando a su hijo de cinco años.