Aranda impulsa mejoras en el transporte

El legislador provincial Lénico Aranda, se reunió con el nuevo Secretario de Transporte de la Provincia, Aníbal Daniel Steren, con el objetivo de impulsar el expediente presentado por el Municipio de Aldea Brasilera y la Comuna de Colonia Ensayo para la implementación de un servicio de Transporte Público Urbano que conecte Oro Verde y Paraná.

La iniciativa busca dar respuesta a una demanda concreta de ambas comunidades, promoviendo el desarrollo local y garantizando una conexión más eficiente y económica para estudiantes y trabajadores que viajan diariamente a la capital provincial.

Durante el encuentro, además, se abordaron distintos temas vinculados al transporte de pasajeros y de cargas, tanto del Departamento Diamante como del conjunto de la provincia de Entre Ríos, en el marco de una agenda de trabajo orientada a fortalecer la infraestructura y mejorar la logística regional.

De esta manera, Aranda continúa consolidando una agenda de gestión activa ante organismos provinciales, con el objetivo de transformar planteos locales en soluciones concretas. “Seguimos gestionando más y mejores oportunidades para los entrerrianos”, expresó el legislador, reafirmando su compromiso con el desarrollo y la integración de la región.