Matías Billone Carpio dirigirá la final de Juventud Unida en Santiago del Estero

Juventud Unida de Gualeguaychú jugará este domingo desde las 18 ante Defensores de Vilelas, Chaco por un ascenso desde el Torneo Regional Federal Amateur al Torneo Federal A en Santiago del Estero y ya tiene árbitro designado. Se trata de Matías Billone Carpio (Córdoba), quien fue designado por el Consejo Federal para la gran final en Santiago del Estero.

El equipo arbitral también estará compuesto por Emanuel Serale (Córdoba y Matías González (San Francisco), primer y segundo asistente, respectivamente; Francisco Acosta oficiará de cuarto árbitro.

Cabe recordar que el encuentro será único y en cancha neutral. El estadio José y Antonio Castiglione, del Club Mitre de Santiago del Estero, fue elegido como sede para la definición que contará con presencia de poco más de 2000 simpatizantes por cada equipo (cada club venderá ese número de entradas generales y podrá invitar 100 personas).

Todos los partidos se jugarán el domingo: Ferro Carril Oeste (General Pico)-Escobar FC (Ingeniero Maschwitz), a las 17.30, en el estadio Douglas Haig de Pergamino, contará con arbitraje de Juan Ignacio Nebbietti (Río Colorado); General Paz Juniors (Córdoba)-Tucumán Central, a las 18, en el estadio de la Liga Catamarqueña de Fútbol, con Fernando Rekers (Córdoba), y Fundación Amigos por el Deporte (Rusell)-La Amistad (Cipolletti), desde las 17, en el estadio Jorge Newbery de Villa Mercedes, San Luis, con Diego Novelli (Tandil) como réferi.