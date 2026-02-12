Gerardo Romano habló tras la polémica por el premio Oro y reflexionó sobre política, arte y salud

En una entrevista cargada de emoción, Gerardo Romano rompió el silencio luego de la controversia en torno al premio Oro que, según trascendió desde Mar del Plata, inicialmente iba a ser para él pero habría sido modificado por razones políticas.

Lejos de mostrarse enojado, el actor eligió un tono reflexivo: “No me quitó el sueño, pero sí me dio tristeza”, expresó, dejando en claro que lo que más le duele no es la ausencia del reconocimiento sino que una distinción artística pueda estar condicionada por posiciones ideológicas, según se informó a la Agencia Noticias Argentinas.

Romano fue contundente al hablar de la convivencia democrática y el respeto por las diferencias: “No respetar la ideología del otro es lo peor que le puede pasar a una sociedad”, sostuvo.

En ese marco, defendió el rol del arte como espacio de libertad y pensamiento crítico, y remarcó la importancia de la educación pública y la cultura como pilares esenciales para el desarrollo social.

Uno de los momentos más sensibles de la charla llegó cuando se refirió a su enfermedad. El actor convive con Parkinson, pero lejos de victimizarse, habló con una serenidad que conmovió: “No es un pecado enfermarse. Hay que honrar la vida”.

Contó que sigue trabajando, ensayando y subiendo al escenario con disciplina y compromiso, y que el teatro es también una forma de resistencia personal. “El teatro cura el alma”, reiteró, destacando el poder sanador del arte tanto para el público como para quien lo interpreta.

Actualmente, Romano protagoniza la obra “El secreto” en el Teatro Atlas, con funciones de martes a domingo a las 21. Allí continúa recibiendo el afecto del público, demostrando que su vigencia y su compromiso artístico están por encima de cualquier polémica o reconocimiento institucional.

Fuente: Noticias Argentinas.