La fiesta Oro Verde Canta y Baila ofrecerá espectáculos, feria y gastronomía

La localidad de Oro Verde llevará adelante este sábado 14 de febrero la edición 2026 de Oro Verde Canta y Baila, un encuentro cultural y recreativo que se desarrollará desde las 21 en el Predio Multieventos, ubicado en la intersección de las calles Los Tordos y Los Sauces. La propuesta reunirá a artistas musicales, ballets y agrupaciones locales, además de emprendedores y organizaciones de la comunidad que ofrecerán servicios gastronómicos y ferias de productos.

La programación artística prevé la presentación de referentes de la cumbia santafesina, encabezados por Marcos Castelló y Los Lirios, que formarán parte del espectáculo central de la noche. El escenario principal también recibirá a Tolato Trío y a Los Majestuosos del Chamamé. La grilla se completará con la participación de Azul Saita, el Ballet Emovere y los ganadores del Certamen de Baile que forma parte de esta celebración, además de la actuación de las Bastoneras Guardia del Paraná, que sumarán una propuesta coreográfica dentro del desarrollo del evento.

La organización dispuso que el encuentro cuente además con un espacio destinado a la gastronomía, donde distintas instituciones de la localidad estarán a cargo de la elaboración y venta de comidas típicas y minutas, una iniciativa que busca promover la participación de organizaciones sociales, permitiéndoles generar recursos a través de la venta de alimentos durante el evento. A su vez, el predio contará con stands de emprendedores y feriantes, donde se exhibirán productos artesanales y propuestas comerciales vinculadas a la producción local.

En cuanto al sistema de acceso, se establecieron distintas modalidades de entradas. Los residentes de Oro Verde podrán adquirir tickets anticipados a un valor de $3.000, que se venden exclusivamente en el Complejo de Piletas Municipal, ubicado en el mismo predio del evento, entre las 13 y las 19, con la condición de presentar Documento Nacional de Identidad que acredite domicilio en la localidad. Para el público general (quienes no residen en Oro Verde) las entradas anticipadas tendrán un costo de $5.000 y podrán comprarse de forma online a través del sitio tickets.oroverde.gob.ar.

El día de la realización del evento, las entradas tendrán un valor diferente en puerta. Para los residentes de la localidad, el costo será de $8.000, mientras que para el público general el ingreso tendrá un precio de $10.000. Los medios de pago habilitados serán efectivo, tarjetas de débito y sistemas de pago mediante código QR.

En el caso de jubilados que no residan en Oro Verde, podrán ingresar abonando $5.000 únicamente en puerta. En tanto, los jubilados o pensionados que acrediten residencia en la localidad tendrán acceso gratuito al evento.

También se establecieron beneficios de acceso sin costo para personas con discapacidad, quienes podrán ingresar presentando el certificado correspondiente junto a un acompañante, y para menores de 12 años, tanto residentes como no residentes.