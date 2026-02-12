El IAPV fortalece el trabajo conjunto con Colonia Ayuí y Santa Ana

Durante los encuentros se abordaron distintas alternativas para impulsar proyectos habitacionales en ambas localidades, en el marco del programa provincial Ahora Tu Hogar, además de analizar las necesidades actuales y las herramientas disponibles para acompañar la demanda de viviendas.

Schönhals destacó que "es importante sostener un vínculo permanente con los municipios para planificar y ejecutar soluciones concretas, atendiendo las realidades de cada comunidad". Asimismo, remarcó que "la articulación entre provincia y gobiernos locales permite avanzar con mayor eficacia en programas que mejoren la calidad de vida de las familias".

Por su parte, el intendente de Colonia Ayuí, José Marticorena, valoró el encuentro y señaló que "la vivienda es una prioridad para nuestra comunidad, por lo que trabajar junto al IAPV resulta fundamental para gestionar respuestas que beneficien a los vecinos".

En tanto, el intendente de Santa Ana, Rogelio Zanandrea, subrayó la importancia de continuar fortaleciendo el trabajo conjunto con la provincia y expresó que "el acompañamiento del programa Ahora Tu Hogar es una herramienta clave para seguir avanzando en políticas habitacionales".