Milei celebró en X la media sanción de la Reforma Laboral: "Es histórico"

Tras una jornada intensa en el Congreso, el presidente Javier Milei celebró este jueves la sanción del proyecto de Modernización Laboral en el Senado de la Nación. La iniciativa, considerada clave por la gestión de La Libertad Avanza (LLA), obtuvo 42 votos afirmativos, logrando así el respaldo necesario para avanzar en el esquema de reformas del Ejecutivo.

Apenas se conoció el resultado en el recinto, el mandatario nacional utilizó su cuenta oficial en la red social X para expresar su satisfacción. “Histórico. VLLC”, publicó Milei, acompañando el mensaje con su habitual impronta, publicó Ahora.

La importancia del debate quedó reflejada en la presencia de la primera línea del Gabinete en el Congreso. Siguieron de cerca la votación la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el ministro del Interior, Diego Santilli.

La aprobación de esta reforma representa un triunfo político estratégico para el Gobierno, que buscaba modificar normativas vigentes con el objetivo de fomentar la creación de empleo, según argumentaron los miembros del bloque oficialista durante el debate en el recinto.