Un frigorífico despidió a 200 trabajadores y suspendió a otros tantos por la caída de las ventas

Crece la cantidad de frigoríficos en crisis. El frigorífico Euro de Villa Gobernador Gálvez tiene 150 trabajadores tomando la planta hace 93 días. El frigorífico HV de la familia Vigna atravesó un conflicto con 100 operarios. Esta vez, fue el frigorífico Pico de La Pampa el que tras suspender a 450 trabajadores, pidió el Procedimiento Preventivo de Crisis y en las últimas horas despidió a casi 200 trabajadores.

En enero, el Frigorífico Pico suspendió a 450 trabajadores porque su faena diaria pasó de 600 vacunos a 50 cabezas. La empresa les advirtió que sólo les pagará $500.000 y cumplió, no les pagó la totalidad del sueldo.

Frigorífico Pico es una compañía familiar argentina con desarrollo de mercados locales e internacionales con más de 850 clientes a nivel mundial y una capacidad productiva de 14.000 cabezas/mes. Sus dueños, son Ernesto "Tito" Lowenstein y Alan Lowenstein (padre e hijo), son séptima generación en la industria de la carne.

Ernesto Lowenstein es un emblema en la industria, tiene 86 años y fue el creador de la marca Paty y del complejo Las Leñas en 1983. Su hermano, Alfredo Lowenstein fue quien creó en 1994 la marca Pumper Nic, la primera cadena de hamburgueserías argentina, una franquicia de restaurantes de comida rápida que hicieron historia. En la década del '80 llegaron a tener 70 locales y cerró en el año 2000, publicó BaeNegocios.

El viernes pasado, la familia Lowenstein despidió a casi 200 trabajadores de sus plantas de General Pico, Trenel y Arata. En el telegrama de despido les anunciaron que, de acuerdo a lo convenido en el Procedimiento Preventivo de Crisis, se les abonará la mitad del monto que les corresponde por indemnización.

Javier Thomsen, a cargo de la Delegación de Relaciones Laborales de General Pico recordó que en total son casi 300 los despidos, si se cuenta los de 2025. "En julio y agosto sacaron a cien personas, por un sistema de goteo. Cinco un día, diez el otro, pero en definitiva fueron 100 personas. No es nueva esta situación. Ellos nos presentan una nota, un convenio que hicieron con el gremio terminando la primera quincena de enero en la que nos enumeraron una serie de elementos por los cuales habían llegado a esta situación: la difícil situación económica; se había caído el convenio con China; le habían sacado subsidios energéticos y la devaluación de diciembre de 2023. Fue un cúmulo de factores y para eso pidieron el inicio del procedimiento preventivo de crisis. En el convenio figuraba que no podían juntar todo el dinero para abonar el sueldo de enero y que iban a abonar 500 mil pesos a cada trabajador", dijo Thomsen al diario pampeano La Arena.

El funcionario confirmó que "la empresa dio inicio del procedimiento preventivo de crisis a mediados de enero y en base a eso habrían notificado los telegramas para pagarle a la gente por el artículo 247, que es el 50% de lo que te corresponde por ley".

La empresa explicó que los despidos se dan en el marco de "un contexto de crisis de la industria frigorífica que se manifiesta en una notable, marcada y ya insostenible disminución del trabajo por reducción de mercadería vendida y proyectada su venta lo que ha llevado a una total paralización de las operaciones durante el mes de enero".

Frigorífico Pico tuvo su última faena importante a principios de la segunda quincena de diciembre. En los últimos dos meses, apenas llegaron a hacer dos faenas de 70 animales cada una. El panorama es muy complicado, tiene deudas de 30.000 millones de pesos, hasta tiene un crédito con el banco pampeano.