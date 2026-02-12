Vóley: Pescadores de Gualeguaychú perdió y quedó trunco su sueño de ascenso

El sueño de ascenso de Pescadores de Gualeguaychú quedó trunco ante San Rafael Club de Mendoza al caer por 3 a 2 en sets este miércoles por una de las semifinales de la Liga Federal Masculina de Vóleibol, que se disputa en San Juan. Los parciales en el estadio Aldo Cantoni fueron 15-25, 25-22, 19-25, 25-22 y 15-10.

El encuentro que cerró el cuadro de semifinales significó la primera derrota del equipo dirigido por Joaquín Sartori en el certamen. Hasta este partido había perdido apenas un solo set (frente a Defensores de Moreno, en la victoria por 3 a 1). Sin embargo no pudo con el elenco cuyano y quedó a las puertas del ascenso a la Liga Nacional.

En un juego de trámite muy cerrado y pocas equivocaciones, el representante entrerriano cayó a manos de un rival preciso y efectivo. Este jueves, a partir de las 17, los del sur provincial deberán buscar el tercer puesto ante Racing de Castex.

A lo largo del torneo, el equipo Albiazul ganó su grupo (B) con victorias sobre Ciudad de Nieva (3-0); Escuela Municipal Puerto San Julián (3-0), Defensores de Moreno (3-1) e Hispano de San Juan (3-0). Luego superó a ASEBA de San Luis por 3 a 0 en octavos de final y dejó en el camino a Náutico Sportivo Avellaneda en cuartos (3-0).

Con este resultado, SR Club se medirá con Once Unidos de Mar del Plata en la gran final del certamen este jueves desde las 21.30. El elenco marplatense es el otro ascendido, ya que le ganó en la semifinal a Racing de Castex por 3 a 1 (22-25, 25-18, 25-19 y 25-16).

Paracao, por su parte, dio pelea en el partido por la reubicación del 9º al 12º puesto, pero cayó con Deportivo Juventud por 3 a 2, con parciales 21-25, 25-16, 25-23, 15-25 y 15-7. Este jueves, La Bomba enfrentará a Defensores de Moreno por el 11º lugar.