El trabajo no es una variable de ajuste, defenderlo es una responsabilidad histórica

Como militante social y peronista, no puedo permanecer en silencio frente a una reforma laboral que no crea trabajo, sino que institucionaliza la precarización.

Nos quieren convencer de que la flexibilización genera empleo. La historia argentina demuestra lo contrario. Cuando se debilitan derechos, no nace trabajo genuino: crece la inestabilidad, se multiplican los contratos frágiles, cae el salario real y se profundizan la desocupación y el hambre. La precarización no es modernización, es retroceso social.

El General Juan Domingo Perón fue claro: “El trabajo es la suprema dignidad del hombre”. Y también nos enseñó que gobernar es crear trabajo. No cualquier trabajo, sino trabajo con derechos, con salario justo, con protección social, con organización sindical y con perspectiva de desarrollo nacional.

La Argentina necesita una verdadera reforma laboral, adaptada a las nuevas modalidades productivas, a la economía del conocimiento, al trabajo en plataformas y a las transformaciones tecnológicas. Pero esa reforma debe tener un objetivo central: ampliar el empleo formal, fortalecer la producción y consolidar un modelo de desarrollo nacional autónomo. No puede ser una excusa para reducir costos laborales a expensas de los trabajadores.

También debemos asumir una autocrítica necesaria, la oposición no ha logrado construir hasta ahora una propuesta alternativa y superadora que dialogue con los nuevos tiempos y las nuevas formas de empleo sin resignar derechos. No alcanza con resistir. Tenemos la responsabilidad de diseñar un proyecto moderno, eficiente y profundamente humanista, que combine innovación, productividad y defensa del trabajo argentino, con mirada federal y compromiso con el desarrollo.

Me preocupa la mirada centralista que muchas veces atraviesa estas decisiones. El país no termina en el AMBA. Entre Ríos, como tantas provincias, vive del trabajo de su gente, de sus economías regionales, de sus pymes, de sus cooperativas y de su economía social. Sin políticas que protejan y estimulen ese entramado productivo, no hay futuro posible.

Lo que se aprobó esta madrugada en el Senado, bajo la conducción política del presidente Javier Milei y con la complicidad del gobernador Rogelio Frigerio y de los senadores entrerrianos libertarios Benegas Lynch y Almeida, consolida una orientación que prioriza la reducción de derechos laborales por sobre la generación de empleo genuino. Ese camino no fortalece a las provincias ni al interior productivo: los deja más expuestos y con menos herramientas para defender el trabajo local.

El trabajo no es una variable de ajuste. Es el corazón del contrato social argentino.

Defenderlo no es una consigna partidaria, es una responsabilidad histórica.

Porque donde hay un trabajador con derechos, hay dignidad.

Y donde hay producción nacional, hay soberanía.

(*) secretario de Desarrollo Social de la Municipalidad de Paraná – exconcejal