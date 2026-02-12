El oficialismo obtuvo dictamen en Diputados al proyecto de baja a la edad de imputabilidad

El gobierno de Javier Milei y su red de aliados en el Congreso consiguieron aprobar este miércoles en un plenario de comisiones un dictamen para reducir la baja de edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Se trata de una reforma del régimen penal juvenil que rechazó la mayor parte de los técnicos y especialistas que expusieron ante los legisladores, impulsada por la senadora y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con la frase “delito de adulto, pena de adulto”, duramente criticada por desde la oposición. “Es una consigna vacía e inconstitucional”, cuestionó Victoria Tolosa Paz, de Unión por la Patria. “¿De dónde sale esta barbaridad? Marketinero y falso”, advirtió Myriam Bregman, del Frente de Izquierda. El proyecto aprobado se tratará hoy en una sesión especial convocada por el oficialismo, que contaría con los votos para aprobarla.

El despacho se alcanzó en un plenario de las comisiones de Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia, y Presupuesto y Hacienda de Diputados. El dictamen de mayoría cosechó 73 firmas, que además de los legisladores de La Libertad Avanza incluyó a los del Pro, la Unión Cívica Radical, Innovación Federal, Producción y Trabajo, MID y Provincias Unidas. Lo rechazaron Unión por la Patria y el Frente de Izquierda.

El debate arrancó a media mañana en el anexo del Congreso, con “más de 20 proyectos que han sido incorporados al temario y tiene estado parlamentario”, informó la presidenta de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado. “Es un tema que la sociedad está reclamando para avanzar”, afirmó el libertario jujeño Manuel Quintar, y destacó que “se escucharon a todas las personas que tienen que ver con la materia”, publicó ApfDigital.

Tolosa Paz planteó que “24 de 31 expositores de altísima relevancia en materia jurídica, penal, defensores, se han negado rotundamente al proyecto que elevó el Ejecutivo. No porque la Argentina no necesite un nuevo Régimen Juvenil Penal”. Criticó a Bullrich y a “su frase tan marketinera” porque se olvida “de uno de los principios constitucionales que es el derecho superior del niño”. “No pueden tratar con tanta liviandad un tema tan trascendental. En 24 horas pusieron sobre este Parlamento el mensaje 6/2026 donde decía que la pena era de 13 años, que era de aplicación inmediata, cambiaron el artículo presupuestario con 23 mil millones de pesos como si eso fuese la solución. Los Centros Especializados Socioeducativos no son más que cárceles para niños”, advirtió. Consideró que el actual es un régimen “vetusto, inconstitucional y atrasa 100 años”, pero “no puede ser reemplazado (por otro) que va a la derecha de lo que fue la dictadura militar”, que de hecho redujo la edad de punibilidad a 14 años y luego dio marcha atrás.

Silvana Giudici, ahora en su etapa libertaria, destacó que el dictamen atiende a dos cuestiones centrales y contempla además una asignación presupuestaria para “empezar a desplegar el régimen”, aunque se atajó aún antes de que llegue al recinto: “En un año no estará completado porque se necesitan establecimientos, profesionales multidisciplinarios para atender las problemáticas de los niños que cometen delitos en todo el país”, aclaró. Sugirió que países como Chile o Colombia fijaron la imputabilidad en 14 años, Uruguay en 13 y Brasil en 12, y aseguró que sus sistemas penales juveniles “ya funcionan hace años” y “la criminalidad en esos países podemos comprobar que bajó muchísimo la reincidencia”.

“Los datos que leyó no hay nadie que los sostenga, porque en todos los países donde se redujo la edad, las consecuencias fueron al revés”, le respondió Bregman. “La incidencia de niños y adolescentes en el delito es absolutamente menor. No hay una ola delictiva juvenil, lo que hay es una necesidad de un régimen cada vez más decadente, un gobierno que necesita aumentar el poder punitivo del Estado”, cuestionó, mientras afuera se preparaba un desmesurado operativo de seguridad para reprimir la movilización contra la reforma laboral. “Los únicos que van a llenar cárceles o institutos van a ser los hijos de la clase trabajadora, porque a los hijos del poder no se los toca. No asociemos todo el tiempo la condición de pobreza con el delito”, pidió la diputada del FIT.

El gobierno confía en poder aprobar el proyecto con el apoyo del interbloque que integran Pro, UCR, MID, Adelante Buenos Aires y Por Santa Cruz, más los bloques provinciales de Innovación Federal, los sanjuaninos de Producción y Trabajo y un sector de Provincias Unidas. En Unión por la Patria, el Frente Renovador se abstendría en la votación general pero acompañaría el artículo sobre los 14 años, de acuerdo a un dictamen propio que presentó ayer en base a modificar el código penal.