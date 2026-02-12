Un tributo a Pity Álvarez marcará el inicio del ciclo Rock'n'Roly en la Casa

El ciclo comenzará este sábado 14 de febrero a las 22 en el espacio cultural Casa Encendida (Andrés Pazos 179) de la ciudad de Paraná, con la presentación de la banda local Dr. Álvarez, que realizará un tributo a las agrupaciones Viejas Locas e Intoxicados, proyectos musicales encabezados por el cantante y compositor Cristian "Pity" Álvarez.

La iniciativa propone abrir un espacio de encuentro para el público que sigue el género, con recitales en vivo y una propuesta gastronómica que acompañe la experiencia musical. Desde el espacio apuntan a generar un ámbito donde el rock nacional tenga presencia periódica y donde bandas locales puedan ofrecer espectáculos en formato tributo o con repertorios vinculados a referentes del género.

La primera edición contará con la actuación de Dr. Álvarez, formación paranaense que centra su repertorio en canciones de Viejas Locas e Intoxicados, grupos de mucha presencia en la escena del rock argentino desde fines de la década de 1990. El espectáculo recorrerá distintos momentos de la trayectoria musical asociada a la obra de Pity Álvarez.

La elección de la fecha coincide con el 14 de febrero, jornada en la que tradicionalmente se celebra el Día de los Enamorados, y desde la organización indicaron que la propuesta apunta a ofrecer una opción distinta para quienes eligen festejar esa fecha de otra manera, en pareja o de forma individual.

El evento contará con barra de bebidas y servicio de comidas durante toda la noche.

Las entradas tendrán un valor de $6.000 y podrán adquirirse directamente en puerta.