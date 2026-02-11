Tras un choque en Colón, un joven se encuentra grave y un niño fue trasladado a Paraná

El niño de 11 años que viajaba como acompañante en una motocicleta en Colón fue derivado de urgencia al Hospital San Roque de Paraná debido a la gravedad de las lesiones sufridas en un siniestro vial ocurrido este mediodía. En tanto, el conductor del rodado, un hombre de 32 años, permanece internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital San Benjamín de Colón, también con heridas de consideración.

El hecho se registró este miércoles en la intersección de las calles Los Inmigrantes e I Tai Cora, en el Barrio El Brillante, donde se produjo una violenta colisión entre una motocicleta Keller KN 110 cc y una camioneta Mercedes Benz Sprinter.

Según se informó desde la Policía a ANÁLISIS, el utilitario era conducido por un joven de 29 años. Por causas que se tratan de establecer, ambos vehículos impactaron fuertemente, llevando la peor parte quienes se desplazaban en el rodado de menor porte.

Como consecuencia del choque, los ocupantes de la moto resultaron con lesiones graves, lo que motivó su inmediata asistencia y traslado a centros de salud para recibir atención especializada.