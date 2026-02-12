La Fiesta Nacional de la Artesanía reprogramó su apertura

La Municipalidad de Colón informó que la organización de la Fiesta Nacional de la Artesanía 2026 decidió suspender la jornada prevista para este jueves debido a las intensas lluvias que se registraron en la ciudad, que superaron los 120 milímetros de precipitación. La medida fue adoptada por los responsables del evento en conjunto con las autoridades municipales, con el fin de preservar el predio donde se desarrollan gran parte de las actividades y garantizar la seguridad del público, artesanos, artistas y trabajadores que forman parte del encuentro cultural.

La decisión alcanza exclusivamente a las propuestas programadas para esa jornada, mientras que el acto formal de apertura fue reprogramado para el viernes a las 20.

Desde la organización explicaron que la magnitud de las lluvias generó complicaciones en sectores del predio, especialmente en los espacios abiertos que alojan puestos de artesanos, áreas gastronómicas, escenarios y sectores de circulación. Por ello, indicaron que las condiciones climáticas imposibilitaron el armado seguro de estructuras y el normal desplazamiento de quienes participan de la fiesta, por lo que consideraron prioritario resguardar la integridad física de todas las personas involucradas.