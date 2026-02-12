Mataron a una mujer en Gualeguay y detuvieron al sospechoso tras permanecer prófugo varias horas

La víctima tenía 39 años y el femicida sería un vecino.

Una mujer de 39 años fue asesinada este jueves en la ciudad de Gualeguay y el principal sospechoso fue detenido en las primeras horas de la siesta, luego de permanecer prófugo durante varias horas.

Según se informó al sitio Ahora.com, el hecho tuvo lugar en una vivienda ubicada sobre calle continuación La Paz. Fue en Barrio Matadero, cercano al Molino, a metros de la costanera sur-oeste.

La víctima fue identificada como Vanesa López, de 39 años, y habría sido ultimada con un arma blanca por un hombre de su entorno, posiblemente un vecino, quien escapó del lugar inmediatamente después de cometer el crimen.

Efectivos de la Jefatura Departamental Gualeguay y personal de Criminalística trabajan en el sitio bajo las órdenes de los fiscales Josefina Beherán y Rodrigo Molina para recolectar pruebas y testimonios.

Si bien hasta el momento no se brindaron detalles oficiales sobre el arma utilizada o la mecánica del ataque, fuentes policiales confirmaron que se desplegó un amplio operativo de cierre de la ciudad y rastrillaje en zonas rurales para dar con el paradero del agresor.

Finalmente, durante la siesta fue hallado en cercanías al lugar del crimen.