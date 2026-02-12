La propuesta de Wanda Nara y Maxi López para San Valentín

Wanda Nara y Maxi López sorprendieron a sus seguidores al mostrarse nuevamente juntos en una colaboración por el Día de los Enamorados, dejando atrás años de conflictos mediáticos y confirmando su buena relación actual.

La expareja publicó un video en conjunto en sus redes sociales, bromeando sobre sus talentos en la cocina mientras comparten mates y preparativos para un viaje a la costa.

La "propuesta" de los exes para este 14 de febrero invita a sus seguidores a un festival en Mar del Plata donde ambos formarán parte. El evento, que se realizará en Plaza del Agua a partir de las 20:00 hs, contará con música en vivo y gastronomía.

Esta nueva alianza refleja cómo la pareja logró transformar su turbulento pasado a un presente de colaboración y respeto.

Fuente: Noticias Argentinas.