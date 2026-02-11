Franco Colapinto y su balance en Bahréin: “Este tipo de cosas ocurren en los tests”

Franco Colapinto analizó su fallido primer test en Bahréin y consideró que no tuvo una “fluida” mañana con el A526 de Alpine, luego de los desperfectos que le impidieron girar más de 28 vueltas y a un ritmo competitivo. De hecho, el piloto argentino ocasionó la primera bandera roja de la sesión.

El inconveniente se solucionó para la tanda vespertina, cuando -tal como estaba previsto- Pierre Gasly tomó el control del auto y completó 49 vueltas.

Terminada la jornada, Colapinto resaltó en diálogo con la prensa de la escudería de Enstone que “Mi mañana no fue fluida y algunos problemas acortaron gran parte del programa que habíamos previsto. Este tipo de cosas ocurren en los tests, sobre todo con un coche nuevo, y es importante que saquemos todas las conclusiones y aportemos soluciones”.

Luego de los ensayos, el pilarense agregó: “Pierre (Gasly) pudo completar un buen número de vueltas por la tarde, lo que nos da muchos elementos para analizar. Espero que podamos tener una jornada productiva y acumular más kilómetros cuando vuelva a salir a pista el viernes. Será interesante ‘apretar’ un poco mientras seguimos desarrollando el auto en Bahréin. Tengo ganas de trabajar con el equipo mañana, seguir de cerca la situación y volver a ponerme al volante más adelante en la semana”.

Según publica Campeones, en línea con lo destacado por Colapinto se manifestó Steve Nielsen, director general de Alpine, quien expresó que “esto forma parte del proceso con un monoplaza completamente nuevo, y es esencial resolverlos rápidamente y tomar medidas para evitar que vuelvan a producirse. Es algo inherente a los tests y es importante ver una reacción positiva de todo el equipo, incluidos los pilotos, ante estos contratiempos. Reaccionamos bien corrigiendo algunos problemas de la mañana y tuvimos una sesión algo más productiva por la tarde con Pierre”.