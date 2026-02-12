Sesión en Diputados: el Gobierno busca bajar la imputabilidad a 14 años y ratificar el acuerdo Mercosur-UE

La Cámara baja sesiona para bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y aprobar el Acuerdo Mercosur - Unión Europea.

En una semana en la que el oficialismo capitalizó su nueva fortaleza parlamentaria, la Cámara de Diputados vuelve hoy a ser escenario de una doble apuesta política. El Gobierno buscará aprobar un nuevo régimen penal juvenil −cuyo eje es la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años− y, en el mismo trámite, ratificar el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.

Desde un palco del recinto, sigue de cerca la sesión Romina Monzón, la madre de Jeremías Monzón, el adolescente asesinado a puñaladas por tres menores en Santa Fe. Será recibida por el presidente de la Cámara, Martín Menem. Junto a ella se encontraban otros familiares de víctimas de inseguridad.

El recinto se abrió pasadas las 11 y se esperan alrededor de 10 horas de debate en total. Habrá 29 cuestiones de privilegio divididas en dos tandas. La sesión inició con la jura del diputado cordobés, Juan Schiaretti. El nuevo régimen penal juvenil se votaría cerca de las 20; el acuerdo comercial, dos horas después, publicó el diario La Nación.

Si consigue la media sanción, ambos proyectos deberán atravesar el filtro del Senado antes de convertirse en ley. Pero, en Diputados, la aritmética juega a favor de la Casa Rosada.

Se espera que el oficialismo reúna el respaldo de sus aliados habituales −Pro, la UCR y el MID− y sume apoyos parciales de Provincias Unidas, Innovación Federal y los sanjuaninos del bloque Producción y Trabajo. Con ese esquema, los números alcanzarían para avanzar tanto con la reforma penal como con el tratado comercial.

El movimiento más significativo, sin embargo, se dará dentro de Unión por la Patria. Mientras el kirchnerismo anticipó su rechazo a la reforma penal juvenil, el Frente Renovador −que responde a Sergio Massa− optó por diferenciarse con un dictamen propio. El massismo también propone fijar en 14 años el piso de imputabilidad, pero sostiene que el cambio debería encararse mediante una reforma integral del Código Penal y no a través de un régimen especial, destacó el diario La Nación.

Ramiro Gutiérrez (UP), el renovador que impulsó una propuesta alternativa, planteó que es necesario modificar el artículo 34 del Código Penal para establecer de manera expresa que los menores de 14 años no serán punibles. “Solo así esta ley tendrá destino. Si no, será judicializada”, advirtió. También consideró clave incorporar medidas cautelares que permitan al juez intervenir “desde el momento cero en que se comete un delito”.

Si bien el PJ podría rechazar la reforma en general, parte del massismo acompañaría el artículo específico que establece la nueva edad mínima. En la ratificación del acuerdo UE-Mercosur, en tanto, referentes del Frente Renovador podrían alinearse con el oficialismo, junto a legisladores del PJ de provincias agrícolas y ganaderas.

Provincias Unidas acompañaría ambos temas en general, pero también mostrará fisuras en particular. El santafesino Pablo Farías objetó la propuesta oficial por no ser precisa al definir la forma de financiar la ampliación de los penales para alojar, en módulos separados de los adultos, a los nuevos reclusos juveniles.

Nuevo régimen penal juvenil

El proyecto fija en 14 años la edad mínima de punibilidad y establece un tope de 15 años para las penas privativas de libertad aplicables a adolescentes. No obstante, introduce criterios restrictivos para la prisión efectiva: solo podrá aplicarse en delitos graves, con escalas penales de diez años o más.

Para el resto de los casos se prevén sanciones alternativas, como tareas comunitarias, prohibiciones de acercamiento a la víctima o medidas de reparación del daño. El dictamen reafirma garantías procesales y define la privación de la libertad como última ratio. Además, establece estándares específicos para la detención de menores: alojamiento separado de adultos, módulos diferenciados y acceso a educación, salud y programas de resocialización.

El régimen entraría en vigencia seis meses después de reglamentarse. Será el plazo que tendrían el sistema penitenciario federal y de las provincias para ajustar las instalaciones carcelarias.

Como miembro informante del proyecto, Laura Rodríguez Machado (LLA) destacó que hubo un debate “nutrido” y agradeció la participación del bloque de Unión por la Patria. “Celebro tremendamente que las diferencias de concepto o de ideología se diriman con votos, afirmó, resaltó el diario La Nación.

Por su parte, Germán Martínez, jefe del bloque de UP, reconoció que “fue un debate rico” y sostuvo que el proceso “valió la pena”. Sin embargo, marcó diferencias de fondo. A su juicio, el proyecto “no plantea una acción en el terreno educativo, de la inclusión ni del abordaje a través de los clubes”. También cuestionó la redacción presupuestaria: “Es escasa y tramposa. Está más cerca de plantear una acción de cooperación provincia por provincia que de garantizar financiamiento. Hay cero pesos para la prevención y para el abordaje de los delitos no punibles”. Y concluyó que el presupuesto previsto es “deficiente”.

El acuerdo UE-Mercosur

Una vez tratado el régimen penal juvenil, el oficialismo buscará ratificar el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea que contempla una reducción recíproca de aranceles, principalmente para productos agrícolas del Mercosur y productos industriales de la UE.

Según pudo saber el diario La Nación, la Casa Rosada apuesta a que la Argentina sea el primer país del bloque en ratificar el tratado. La estrategia combina urgencia política y señal internacional, pese a que el Parlamento Europeo solicitó al Tribunal de Justicia de la UE que se expida sobre su validez. Ese pedido es uno de los argumentos que esgrimirá la oposición más dura para cuestionar el tratamiento, junto con la crítica al modo en que se discutió el texto en el Congreso, al que califican de “poco serio”.

La aceleración oficial también responde a un dato externo: el acuerdo ya avanzó en el Parlamento brasileño y podría llegar al recinto de la Cámara baja de ese país después del Carnaval. En ese tablero regional, el Gobierno quiere mostrarse en punta.

