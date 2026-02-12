La Biblioteca Muttis presenta una noche de boleros y canciones románticas

La Biblioteca Muttis de Santa Fe será sede este viernes 13 de febrero, a las 19, de una propuesta musical denominada "Boleros para bailar", que contará con la participación de Alborada Trío y Estudio Vocal, dos proyectos artísticos de la escena cultural santafesina. La actividad se desarrollará en el espacio ubicado en Primera Junta 2451, con el propósito de generar un encuentro con el público a través de un repertorio acústico centrado en el bolero y la canción romántica.

Uno de los proyectos que formará parte de la jornada será Alborada Trío, integrado por Julia Carnero en voz, Lucía Mallozzi en cuerdas y Paula Taibo en percusión. El grupo presenta una propuesta de sonidos latinoamericanos, incorporando al bolero influencias del bossa nova, el flamenco, el candombe, la samba y el joropo. La formación surgió en el Instituto Superior de Música de la Universidad Nacional del Litoral, donde sus integrantes comenzaron a desarrollar el proyecto que posteriormente se terminó de sellar durante presentaciones en distintos escenarios.

Durante el encuentro también se presentará Estudio Vocal, academia de canto de la ciudad de Santa Fe fundada por el docente y músico Mauricio Oromez. Para esta función, el espacio participará con un elenco integrado por María Medina, Lucrecia Speratti, Marcela Vanni, Andrés Oronao, Jazmín Cerutto, Lara Arrieta y Alberto Ochoteco. La propuesta contará con el acompañamiento instrumental de Nicolás Yozia en guitarra y Fernando Piedrabuena en percusión.

Desde la organización indicaron que el evento busca ofrecer un espacio de encuentro cultural que permita acercar al público a distintos lenguajes musicales y favorecer la circulación de producciones artísticas locales. La propuesta forma parte de una agenda cultural que apuesta por la difusión de distintos géneros musicales en ámbitos no convencionales para este tipo de espectáculos, como bibliotecas y centros culturales.

La actividad será de acceso libre y gratuito, con ingreso por orden de llegada hasta completar la capacidad del lugar.