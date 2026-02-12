Mauro Icardi tras el supuesto video siendo infiel a la China Suárez: “No soy yo”

Tras el escándalo por un supuesto video de él siendo infiel a la China Suárez, Mauro Icardi desmintió categóricamente ser el protagonista de las imágenes y apuntó contra el periodismo argentino por "difamar e inventar" información.

Icardi fue tajante al señalar un error en las imágenes: "Se les olvidó que tengo todo el cuello tatuado, pero repiten como loritos por unas visualizaciones", expresó el jugador en un extenso comunicado en sus historias de Instagram.

En su descargo, el futbolista no solo desmintió el escándalo, sino que también cuestionó a los periodistas que hicieron eco de la noticia. El deportista calificó de “decadente” a los medios, como también acusó de "difamar e inventar" en lugar de informar correctamente.

A pesar de las versiones que indicaban una crisis en su relación, Icardi aprovechó el mensaje para reafirmar su vínculo con la China Suárez: “Y para terminar, no desarchivo fotos, quédense más que tranquilos que no tengo nada que recordar de mi pasado cuando mi presente es Increíble y con la mujer que Amo y quiero estar toda mi vida. Siiii, ella, la que los tiene patas para arriba todos los días hablando y se comen los mocos porque no aciertan ni media noticia”.

Finalmente, el jugador apuntó contra Wanda Nara, asegurando que es ella quien filtra información falsa para nutrir los programas televisivos: "(La China) Sigue brillando con su trabajo y opaca cada estupidez que dicen, o repiten de cierta fuente que ya todos sabemos quién es", concluyó.

El mensaje de Wanda Nara

Tras la viralización de videos de Icardi bailando en la celebración, Wanda irrumpió en sus redes para lanzar un picante mensaje refiriéndose al tema: “Los niños y los borrachos No mienten”, sentenció.

Horas más tarde, confirmó a través de Yanina Latorre en Sálvese quien pueda que su ex intentó comunicarse con ella posterior a esa infame fiesta: “Sí, me empezó a escribir a la madrugada saliendo de la fiesta”, leyó la conductora. Además, elevó la puesta al revelar el extraño pedido que le hizo el futbolista: “Y me quería llamar por cámara. Él estaba en su camioneta”, expuso la rubia.

Como si la revelación no fuese suficiente, la empresaria llevó el tema nuevamente a sus redes, sosteniendo que guarda cada prueba para presentar en la Justicia y aprovechando para apuntar contra la China Suárez.

“El alcohol o lo que realmente sentís? Unos mensajitos de WhatsApp más para la justicia. Con fecha de ayer”, comenzó.

La mediática lanzó una dura crítica hacia la pareja de Icardi, sosteniendo que su única motivación es el dinero.

“Que peligro tantos niños en el medio de un hombre ciego de odio y venganza. Y qué poco vale una mujer que se presta a todo esto por dinero. Soportar insultos públicos, descuidos, faltas de respeto por mayor y que te usen”, cruzó a Suárez.

Y concluyó con una reflexión sobre la relación entre Mauro y la China: “El amor se nota y cuando no hay mucho más… es tanto más digno trabajar y no depender de Nada ni Nadie. El mismo que ayer me escribió es el de hace 3 años. Guarden este tweet”.

Fuente: Noticias Argentinas.