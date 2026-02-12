En medio de la intensa lluvia, un automovilista de Paraná se incrustó contra un acoplado en la ruta 120

La madrugada de este jueves volvió a dejar un fuerte siniestro vial en Entre Ríos. Minutos antes de las 3, un automóvil colisionó violentamente contra la parte trasera de un camión con acoplado en el kilómetro 33 de la ruta provincial 130, en la zona de acceso a Colonia San Miguel.

Por causas que son materia de investigación, un Volkswagen Vento conducido por Armando Paine, de 59 años y domiciliado en Paraná, terminó incrustado contra el acoplado de un camión Mercedes Benz que circulaba en el mismo sentido, oeste–este. El rodado de mayor porte era guiado por José Daniel Richard, de 63 años, oriundo de Concepción del Uruguay.

Según se informó, ambos vehículos transitaban en idéntica dirección cuando se produjo el impacto. La mecánica del hecho intenta establecer si hubo una distracción, escasa visibilidad o alguna maniobra imprevista que derivó en la colisión. Cabe destacar que llovía al momento del siniestro.

Al lugar acudieron rápidamente Bomberos Voluntarios de Villa Elisa, personal policial y una ambulancia del SAME. Pese a la magnitud del impacto, el conductor del Vento logró salir por sus propios medios del habitáculo.

De todas formas, fue trasladado preventivamente al hospital de Villa Elisa, donde se constató que presentaba lesiones de carácter leve, principalmente escoriaciones en brazo y antebrazo derecho.

El tránsito en la zona no fue interrumpido, aunque se implementó circulación asistida y paso reducido hasta retirar los vehículos y asegurar la calzada.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Policía, que trabaja para determinar con precisión las circunstancias del choque.