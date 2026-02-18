Cómo funcionarán los colectivos en Paraná por el paro de la CGT de este jueves

La CGT convoca a un paro nacional en contra de la reforma laboral. Sin embargo, no tendría el mismo efecto en todos los servicios de transporte.

La Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó un paro general para este jueves 19 de febrero cuando se trate la reforma laboral en la Cámara de Diputados de la Nación, luego de la media sanción que le dio el Senado. La huelga será de 24 horas y tendrá impacto en Entre Ríos.

La medida cuenta con la adhesión de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), junto a otros gremios estratégicos, por lo que se afectará a algunos servicios de transporte urbanos, micros de media y larga distancia.

- Trenes

Desde la estación de trenes de Paraná se informó que aún resta la confirmación, pero se adelantó que el paro “casi con seguridad” afectaría el servicio que une Paraná con Colonia Avellaneda y La Picada. “El gremio de La Fraternidad se va a plegar al paro”, indicaron.

- Colectivos urbanos en la ciudad de Paraná

Desde la empresa San José SA informaron al sitio Ahora.com que el paro no afectará el servicio y los colectivos urbanos circularán con normalidad en la ciudad de Paraná, debido a que la mayoría de los trabajadores no están afiliados y no responden a UTA.

- Colectivos en Área Metropolitana

Las líneas de colectivos urbanos que conectan Paraná con Oro Verde, San Benito, Colonia Avellaneda y Tezanos Pinto no circularán debido a la adhesión de los trabajadores al paro de UTA.

- Colectivos interurbanos

Tampoco funcionarán los servicios de colectivos que unen Paraná con Santa Fe y otras localidades de la provincia debido a la adhesión de sus choferes al paro nacional convocado por la CGT y que cuenta con adhesión de UTA.