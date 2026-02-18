Alegatos de apertura: qué se dijo en el inicio del juicio a Ruiz Orrico por el homicidio de 4 trabajadores

Los alegatos de apertura al juicio de Juan Enrique Ruiz Orrico se transmitieron en vivo por el canal de YouTube del Poder Judicial. En primer lugar expuso el fiscal Eduardo Sato, posteriormente los querellantes y por último los defensores técnicos del exfuncionario.

El debate es presidido por Darío Crespo, del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concepción del Uruguay, y continuará durante varias jornadas.

“El 20 de junio de 2024, alrededor de las 4.30, el ciudadano Juan Enrique Ruiz Orrico, conduciendo un vehículo Volkswagen Passat, con un nivel de alcoholemia superior a 1 gramo por litro de sangre, dirigiéndose por Ruta Provincial 39, a la altura del kilómetro 123, entre Caseros y Herrera, con sentido Este Oeste”, describió el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF).

Señaló que Orrico realizó una “maniobra imprudente, invadió el carril contrario, impactó de frente con un Chevrolet Corsa. Conducido por Brian Izaguirre, en el que viajaban como acompañantes Lucas Izaguirre (hermano de Brian), Leonardo Almada y Axel Rossi”. Los cuatro fallecieron.

El delito que le achacan al expresidente del Instituto Portuario provincial es homicidio culposo agravado por el nivel de alcoholemia y cantidad de víctimas.

“Esto no hubiese ocurrido si Ruiz Orrico actuaba de manera prudente. Ruiz Orrico sabía que había tomado alcohol y que aumentaba exponencialmente el riesgo prohibido. Este hecho fue previsible y evitable y acabó con la vida de cuatro jóvenes trabajadores, deportistas y padres de familia”, responsabilizó y anunció que por la sala de audiencias pasarán “varias personas para corroborar el hecho que acabo de relatar: policías, informes de autopsias, químico de hospital que sacó sangre a Ruiz orrico, bioquímica que hizo la pericia que determinó nivel en sangre, médico forense, directos de asuntos legales de Gobernación que dará cuenta de titularidad del vehículo oficial que conducía Ruiz Orrico, padres y madres de víctimas”.

“Este es el juico del dolor”

El abogado querellante, Mario Arcusín, le colocó un nombre al juicio que comenzó esta mañana. “Este es el juicio del dolor”, pronunció en su alegato de apertura. Luego manifestó que el delito que se le achaca a Ruiz Orrico es “homicidio culposo”. “Más allá de que la culpa habla de negligencia e impericia, tiene que prever que es un hecho evitable. Como lo dijo el fiscal, Orrico salió a las 4 de la mañana, sabiendo que había consumido alcohol, por una ruta que él, siendo funcionario, había criticado el estado de la misma. Soy oriundo de Basavilbaso, y venimos a tribunales de Concepción del Uruguay todos los días, sabemos que donde ocurrió el hecho, ese tramo está en condiciones, no se puede achacar lo que pasó al estado de la ruta”, señaló el querellante.

Posteriormente remarcó que el dolor que genera perder un hijo “no tiene nombre”. “No se le puede poner un nombre al dolor que significa perder un hijo, y menos en estas circunstancias. No hay palabra que defina este dolor. Por eso insisto que es un juicio del dolor. Acá se produjo una ruptura que nunca más se va a cerrar. Hay madres, padres, hijos de las víctimas que están bajo asistencia psicológica”.

El abogado solicitó que en el marco del Artículo 84 Bis, se aplique el máximo de la pena, de 6 años de cumplimiento efectivo.

Más adelante, el coquerellante indicó que “la conducta de Orrico no es ocasional, de esta sala tiene que salir una sentencia ejemplificadora. Orrico actuó con desdén, sabía lo que hacía lejos de una mera imprudencia o negligencia sino que actuó de manera temeraria, conocía el peligro y lo asumió siendo una persona que ocupaba cargo público. Tenemos en cuenta el conocimiento de Orrico al ingerir alcohol y las consecuencias legales, sabemos que no tuvieron en cuenta la alta velocidad pero las consecuencias fueron manifiestas. Trajo como consecuencia la multiplicidad de víctimas. No tuvo en cuenta que era funcionario público, no tuvo en cuenta el especial deber de cuidado a los ciudadanos”.

“Como quedará demostrado en el debate, él viajaba en un auto de la provincia de Entre Ríos, ni eso tuvo en cuenta, no era un auto particular. Haber incurrido en maniobra peligrosa, invadir carril a altísima velocidad por cómo quedó determinado, nosotros venimos a solicitar justicia por todas las familias. Que sea ejemplificativo”, sostuvo.

La defensa admite la responsabilidad y discute el grado de reproche

La defensa técnica a cargo del abogado Leopoldo Lambruschini admitió la responsabilidad de Ruiz Orrico en el siniestro. Sostuvo que no cuestionaron el requerimiento de elevación a juicio de la causa. “Nosotros vamos a cuestionar el grado de reproche que jurídicamente le corresponde a Ruiz Orrico. Discrepamos con lo que incide en la determinación de la pena”, adelantó el defensor. “Valoramos razones y múltiples circunstancias omitidas que sólo podrán ser valoradas correctamente por el señor juez por la prueba que se produzca en el debate. No es un conflicto intersubjetivo, sin perjuico de desconocer la dimensión humana”, subrayó.

El siniestro

El fatal siniestro vial sucedió en la madrugada del 20 de junio de 2024 en esa cuando el vehículo Chevrolet Corsa en el que viajaban los trabajadores avícolas fue embestido frontalmente por un auto oficial que conducía Ruiz Orrico.

Las pericias realizadas determinaron que el acusado presentaba 1,59 gramos de alcohol en sangre al momento de producirse el choque. El excandidato a intendente de Concepción del Uruguay de Juntos por Entre Ríos había estado cenando en la casa de Mauro Vazón, presidente del Consejo de la Magistratura.

Las familias de las víctimas tienen miedo que los lazos de amistad del imputado hagan que evite una pena de prisión efectiva, condena que le cabría a cualquier ciudadano común por la cantidad de víctimas.

Con inicios de su carrera política en la Sociedad Rural, Ruiz Orrico fue candidato a intendente de Concepción del Uruguay en varias oportunidades por el PRO, partido en el que escaló posiciones hasta llegar al equipo de gobierno provincial en el comienzo de la actual gestión. Fue designado director del Instituto Portuario, cargo del que Rogelio Frigerio lo removió después del accidente fatal.