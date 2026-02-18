“Gallardo no tiene eco en los jugadores”, analizó Rubén Flotta

Quintero salvó a River de lo que hubiese sido un verdadero papelón en la Copa Argentina.

En su columna del programa A Quien Corresponda, que se emite por Radio Plaza (94.7), Flotta analizó en el comienzo el triunfo complicado por cierto de River frente a Ciudad Bolívar. “Llama la atención habiendo tanta diferencia de plantel. Es raro que River no pueda sacar ventaja ante un equipo de menor categoría. A lo último lo salvó Juanfer Quintero del gran problema que tiene Gallardo porque hace cambios y no encuentra el eco en los jugadores”.

Enseguida añadió: “Es un problema general, pero se agrava en la delantera. Desde la salida de Borja, que no había cumplido desde que asumió Gallardo, no tiene un jugador de esas características. Ruberto, por ejemplo, es un buen proyecto, pero no está. Colidio y Salas están en bajo nivel”.

Y siguió: “Insisto, en River el problema es general porque los defensores comenten errores de principiantes”.

Más adelante explicó que “Gallardo no le encuentra la vuelta a esto y sigue en el cargo solamente porque es Gallardo. Sacando la Copa Argentina, perdió 12 de los últimos 18 partidos y con el agravante de lo que compró porque gastó cerca de 100 millones de dólares”.

Flotta, vaticinó: “No sé dónde terminará esta crisis, de todos modos, creo que sacarlo a Gallardo será complicado porque los hinchas siempre le dan un crédito especial.

