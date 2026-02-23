Abrieron la convocatoria para Talleres Culturales en el Museo Puerto de la Memoria

Las propuestas se reciben hasta el 6 de marzo.

La Municipalidad de Paraná habilitó la presentación de propuestas de talleres culturales que se desarrollarán hasta el 30 de junio. Las inscripciones estarán abiertas hasta el viernes 6 de marzo inclusive.

La convocatoria del Museo Puerto de la Memoria está dirigida a talleristas, docentes, artistas y gestores culturales interesados en dictar talleres presenciales, con el objetivo de promover el acceso a actividades culturales abiertas a la comunidad y fortalecer la participación ciudadana, especialmente en Puerto Viejo.

Se recibirán proyectos vinculados a distintas expresiones artísticas y culturales, priorizando la diversidad de propuestas y el carácter comunitario.

No se cobrará canon ni alquiler por el uso del espacio. La cuota del taller deberá ser accesible y será propuesta por cada responsable.

Las personas interesadas deberán enviar su proyecto al correo museopuertodelamemoria@gmail.com

Los detalles de la convocatoria aquí