Cedro rechazó la reforma constitucional: “Lo único que se pretende es reducir la transparencia y el control”

El vicepresidente del Frente Entrerriano Federal (FEF), Daniel Cedro, explicó la negativa del espacio ante la posibilidad de una reforma de la Constitución provincial, que viene planteando el gobierno de Rogelio Frigerio. También hizo una dura crítica a la gestión municipal de Francisco Azcué en Concordia.

En primer término, en declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Cedro explicó que el FEF “es un desprendimiento del bustismo, constituyendo un partido propio, y si bien mantenemos una identidad peronista, no estamos orgánicamente dentro de lo que es el PJ, aunque hemos compartido distintos frentes en estos últimos años”.

Respecto de una posible reforma de la Constitución, indicó: “Creemos que esto tiene una gravedad y una importancia realmente relevante. Primero, porque es una Constitución nueva, del 2008, donde se trató de transparentar mucho más la gestión, darle autonomía a lo que es la Fiscalía, el Tribunal de Cuentas y demás, lo cual ha llevado incluso a que un gobernador, del propio símbolo político, fuera condenado”.

“Nosotros entendemos que bajo el argumento de minimizar gastos y todos esos alegatos rimbombantes a los que nos tiene acostumbrados este gobierno, lo único que se pretende es tratar de destruir esa autonomía y esa independencia que tienen los órganos de control buscando, este gobierno, que no sea investigado. Claramente es eso. Además, el argumento de que una unicameral es menos costo que una bicameral es un argumento falaz por varias razones: primero, porque los empleados de planta permanente van a seguir en planta; segundo porque hay una cuestión institucional que tiene que ver con la representatividad de los Departamentos chicos frente a los Departamentos grandes, en una lista única de una unicameral”, explicitó.

Y agregó que “todo esto tiene que ver también con el valor institucional de la democracia y esta representación tanto en los Departamentos como el pueblo de cada uno de esos Departamentos. Todos estos argumentos que son falaces, son engañosos, hacen al gobierno avanzar, simplemente con el alegato en busca de otras cuestiones. Justamente un gobierno provincial que tampoco se ha caracterizado por un respeto irrestricto de la Constitución. Por ejemplo, cobró impuestos sin ley, cambia la fecha de la apertura de sesiones cuando está establecida constitucionalmente, es decir que no tienen un apego a la norma y mucho menos a la Constitución. Entonces estos embates que hay respecto de la cuestión constitucional ponen una alerta en qué es lo que van a avanzar”.

Sobre temas que se consideren factibles de reformar, sentenció: “Creo que, en principio, tenemos que tratar de ser estrictos en cuanto al cumplimiento de las normas que ya existen. Si la reforma constitucional va en sentido de ampliar la transparencia, ampliar los órganos de control, ampliar la participación popular, inclusive en los juicios por jurado, que esta gestión ha reducido su ámbito de competencia y demás, bienvenido sea. Pero no en lo que ha avanzado siempre esta gestión, que es en reducir las instancias de participación, de transparencia y de control”.

“En esta etapa de nuestra democracia lo que tenemos que buscar es una mayor participación popular en todos los órganos del Estado, buscar la mayor transparencia posible, darle la mayor autonomía a la Fiscalía, al Tribunal de Cuentas y demás para que actúen y que lo hagan bien. Y la Legislatura tiene que tener la independencia necesaria para que se constituya en un contrapeso del Ejecutivo y una forma de control y de direccionalidad del gobierno, estratégicamente. Esa es la función de la Legislatura. No la de ir mermando y eliminando progresivamente toda posibilidad de control que tenga una gestión. El contrapeso de una República tiene que ver con eso”, aseveró.

Análisis de la gestión municipal en Concordia

Consultado respecto de la gestión de Francisco Azcué al frente de la Municipalidad de Concordia, Cedro recordó: “Yo fui uno de los primeros que salió a decir que era una gestión que nunca terminaba de arrancar, y creo todavía no lo ha hecho”.

Al respecto, cuestionó que “en la misma lógica del gobierno provincial, hace anuncios que son grandilocuentes, pero en los hechos es poco y nada lo que hace, hay una muy mala gestión. En la parte social, aparte de los despidos en el momento en que Concordia estaba en un índice muy alto de pobreza, de cocineras y gente que trabajaba en los CIC y los Comedores, tercerizó todo lo que es la ayuda social con una serie de convenios con Fundaciones que la componen las mismas personas que están a cargo de la Secretaría de Acción Social. Lo que tratan de hacer básicamente es desviar fondos del Estado para sus actividades caritativas. Pero fundamentalmente lo que tratan de hacer es despojar al Estado de sus obligaciones primarias, porque la asistencia y la contención social, para ellos, no es una prioridad”.

En cuanto a la transparencia que pregona la gestión municipal, el dirigente apuntó que “la famosa auditoría, salvo cuestiones generales, no estableció otra cosa que cuestiones menores, ni hubo denuncias en concreto respecto de nada. Salvo cuestiones menores, no ha pasado nada”.

“Yo he hecho una denuncia por unas compras irregulares que hizo la Secretaría de Acceso Social frente a proveedores que también están involucrados en lo que es el tema de Comedores en Concordia, y eso todavía está en la justicia. No hay una transparencia ni hay una posibilidad de control cierto. Los datos que en un momento establecían la página de la Municipalidad respecto a proveedores, compras, trámites de expediente, hoy algunos fueron eliminados. No hay mayor transparencia, salvo los intentos de plantear que son más transparentes y que hacen las cosas con recursos propios, pero se quedan en eso, en simples alegatos. Creo que el problema de esta gestión es que se basa en el slogan publicitario, pero eso no conlleva hechos, no hay mejores servicios, Concordia está muy descuidado”, describió.

Analizó que “más allá de la situación económica en el centro de Concordia, que hoy está con una actividad casi mínima, y esto es una realidad de todas las ciudades; la Guardia Urbana que estaba para proteger bienes municipales hoy se encarga de correr a los canillitas o a los que están pidiendo las esquinas, y pretenden con eso hacer creer que no hay pobreza o que la gente no revuelve la basura en un contenedor. Esa es la constante, salvo ese tipo de medidas no tienen otra, ocultar una realidad que es insostenible”.

El problema del narcotráfico

Conocedor de la problemática, y tras la difusión de un plan para asesinar a un fiscal y un juez federales, además del ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia, Cedro manfiestó su “solidaridad” para con “el juez (Leandro) Ríos y el fiscal (Ignacio) Candioti a quien conozco y tengo una muy buena relación y lo considero un hombre de bien”.

Sobre lo denunciado, consideró que “es grave una situación de este tipo; si bien uno sólo conoce lo que ha trascendido en los medios de prensa, me parece que son hechos que no son habituales en nuestra provincia. Por ahí en Santa Fe, con organizaciones más grandes y demás han tenido ese tipo de cuestiones violentas, pero no en nuestra provincia. Lo deseable es que se llegue a un rápido esclarecimiento de esto y, obviamente, un respeto y una protección de la integridad física de los funcionarios, porque es central que los funcionarios judiciales puedan actuar con libertad y con las manos sueltas respecto a todo lo que es la investigación del narcotráfico”.