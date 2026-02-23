Caso Goró: anulan juicio por homicidio en Paraná porque el imputado filmó al jurado

Un imputado por homicidio filmó el ingreso a la sala de los ciudadanos que integran el jurado y lo subió a su estado de WhatsApp. El juez suspendió el proceso, envió al responsable al penal y reprogramó el debate para marzo.

Un insólito y grave hecho de vulneración de seguridad motivó la suspensión y anulación de un juicio por jurados en Paraná. El vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones, Juan Malvasio, dejó sin efecto la selección del jurado realizada el pasado viernes 20 de febrero, luego de que la Fiscalía denunciara que uno de los acusados grabó con su celular el ingreso de los potenciales jurados y publicó el material en su estado de WhatsApp.

Ante esta situación, el magistrado resolvió dictar la prisión preventiva inmediata para el autor de la filmación, Víctor Ezequiel Goró, quien fue trasladado a la Unidad Penal de Paraná, donde permanecerá alojado hasta la finalización del juicio. Ambos imputados, Víctor Ezequiel y Roberto Carlos Goró, enfrentan cargos por “homicidio simple” (Legajo de OGA Nº 16341). El juez aclaró que Roberto Carlos Goró, quien no tuvo participación en el registro fílmico, mantendrá su estado de libertad.

Tras la caída del proceso original, el magistrado instó a la Oficina de Juicio por Jurados a fijar nuevas fechas de manera urgente. La Dirección de Jurados efectuará un nuevo sorteo en las próximas 48 horas. La nueva audiencia de “voir dire” (selección) quedó programada para el 16 de marzo a las 9 de la mañana en el Salón de Actos del Superior Tribunal de Justicia (STJ). El juicio oral se desarrollará en el mismo recinto desde el 17 hasta el 19 de marzo.

El incidente encendió las alarmas en el sistema judicial entrerriano. Como consecuencia directa de este hecho, se anunció que los Tribunales, la Dirección de Jurados, la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) y la División de Alcaidía revisarán y actualizarán de forma estricta los protocolos de actuación policial y administrativa en las salas de audiencias, para garantizar la seguridad e intimidad de los ciudadanos que participan en los juicios populares.

Fuente: Ahora.com