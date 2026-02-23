Roncaglia dijo que "se adoptaron medidas de seguridad" por el supuesto plan denunciado por Celis

Este lunes a las 11, el Ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, junto al Jefe de la Policía de Entre Ríos (PER), Claudio González, encabezaron la presentación de vehículos incautados en causas penales que, por disposición judicial, se integraron a la flota oficial. El acto sirvió también para comunicar el estado de una investigación penal tras la denuncia de un plan para atentar contra funcionarios públicos.

Desbaratan plan narco para asesinar a funcionarios judiciales y políticos: “No nos van a intimidar”, afirmó Frigerio.Se reutilizaron activos del delitoLos vehículos que se presentaron tuvieron su origen en procedimientos por narcotráfico y abigeato. Según detalló Roncaglia, uno de los rodados fue secuestrado mientras transportaba 500 kilogramos de marihuana, mientras que el otro fue utilizado para el traslado de 1.000 kilogramos de carne sustraída en la zona de Gualeguaychú.

Respecto al valor simbólico de esta entrega, el ministro afirmó: "No es una entrega común, tiene un significado muy especial para todos nosotros justamente por de dónde provienen. No los compró el Estado, fueron utilizados para delinquir". Además, agregó que el objetivo fue evitar que las unidades se deterioren sin uso.

Se investigaron presuntas amenazas

La justicia federal de Gualeguaychú desbarató un plan ideado por un jefe narco de Diamante para asesinar en el exterior al juez federal de Paraná, Leandro Ríos, y al fiscal federal José Ignacio Candioti, además del ministro de Seguridad Néstor Roncaglia. La maniobra se vinculó al narco Leonardo Airaldi, quien habría pagado 40 mil dólares a un sicario uruguayo para concretar los ataques durante supuestas vacaciones de los magistrados en ese país, aunque ninguno de ellos estuvo en Uruguay ni tenía previsto viajar.

En ese contexto, el ministro Roncaglia brindó este lunes una conferencia de prensa y se refirió al tema. “Me preocupa más cuidar a los integrantes de la Justicia que tienen esa obligación de poner las cosas en su lugar, que es brindar justicia. Yo tengo el cuero duro, he vivido situaciones similares, amenazas, pero me llamó la atención esta tarea de inteligencia concreta. Salí un domingo, con mi moto, solo y lo estaban sabiendo desde la Unidad Penal. Es llamativo. Esto no me genera ningún miedo y menos Airaldi, ¿quién se piensa que es?“, expresó.

Roncaglia lamentó que “estuvieron haciendo tareas de inteligencia sobre nosotros tres y sabían muchas cosas privadas”. De todas maneras, remarcó: “Seguimos trabajando. No vamos a bajar los brazos“.

El funcionario provincial destacó las medidas adaptadas para prevenir acciones delictivas que pongan en riesgo la vida de los funcionarios judiciales. “Hay que tener más recaudos. Sí nos preocupamos por la integridad física tanto del juez federal Ríos como del fiscal Candiotti, quien será el fiscal de acusación“, señaló

Además, indicó que ambos tienen custodia personal dispuestas por el fiscal federal Rebollo, tanto de la Policía Federal como con el apoyo de la Policía de Entre Ríos.

“Se adoptaron ciertas medidas de seguridad con respecto a los tres internos. A Airaldi se lo aisló, no va a poder acceder ni hablar con nadie hasta que declare en el juicio oral. El fiscal le pidió a la presidenta del Tribunal Oral N°1 que disponga medidas de seguridad extremas en una unidad carcelaria del régimen especial en Ezeiza”, señaló.