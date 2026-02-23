Se habilita el tercer carril de la autopista Rosario - Santa Fe

Este lunes por la tarde quedará formalmente habilitada una de las obras viales más importantes de la provincia de Santa Fe: el tercer carril de la autopista Rosario - Santa Fe. Será a partir de las 19, en el marco de un acto que tendrá lugar sobre el puente del kilómetro 0 de la autopista, en Rosario. Se dejarán inaugurados los trabajos que se llevaron adelante a lo largo de 16 kilómetros, en ambas manos, para facilitar y agilizar el tránsito pesado hacia las terminales portuarias.

Al respecto, el ministro de Obras Públicas de la Provincia, Lisandro Enrico, afirmó que “será un día histórico para Santa Fe porque vamos a inaugurar una de las obras más importantes de la gestión de Maximiliano Pullaro, cumpliendo con la palabra empeñada y los plazos previstos. Estamos demostrando nuevamente que, con una administración eficiente, podemos hacer obras como la de este tercer carril, que mejora la vida de miles de trabajadores y transportistas que circulan a diario hacia Rosario”.

“A diferencia de lo que sucede a nivel nacional, la obra pública no se detuvo. Trabajamos codo a codo con sectores como la Bolsa de Comercio de Rosario porque entendemos que invertir en infraestructura es invertir en el futuro de nuestra producción y en la seguridad de cada santafesino. El gobernador Pullaro fue claro: cada peso de los contribuyentes vuelve en obras que generan empleo y desarrollo regional”, valoró el ministro Enrico.

Los trabajos para la finalización de la primera etapa del nuevo tercer carril, con una extensión de 16 kilómetros, entre Rosario y San Lorenzo, demandaron al gobierno provincial una inversión superior a los 51 mil millones de pesos.

A esta obra, que demandó un intenso plan de trabajos de repavimentación, nuevos desagües y ampliación de calzada, se refirió el administrador general de Vialidad Provincial, Pablo Seghezzo. "Hemos intervenido más de 16 kilómetros de traza con un nivel de complejidad técnica altísimo, ejecutando no sólo el nuevo carril y las banquinas, sino también un sistema integral de desagües con 14 alcantarillas transversales y la renovación de 30.000 metros de barandas metálicas. Es una autopista nueva, diseñada para soportar el tránsito pesado y garantizar un flujo vehicular seguro y moderno”, detalló.

Seghezzo agregó que “haber completado esta etapa respetando la circulación vehicular, gracias a un trabajo coordinado con la Agencia Provincial de Seguridad Vial, demuestra la capacidad operativa de nuestra vialidad. Hoy entregamos una obra con carpeta asfáltica de rodamiento de última generación y señalización vertical y horizontal con tecnología reflectiva para máxima seguridad nocturna”.

Fuente: El Litoral