Suspendieron provisoriamente a Prestianni tras la denuncia de Vinicius por racismo

La UEFA resolvió suspender de manera provisional al futbolista argentino Gianluca Prestianni, tras la denuncia por racismo realizada por Vinícius Júnior en el partido entre Benfica y Real Madrid por la Champions League. La sanción le impedirá disputar el duelo de vuelta por los 16avos de final mientras continúa la investigación disciplinaria.

Según informó oficialmente el organismo europeo, el Órgano de Control, Ética y Disciplina (CEDB) tomó la decisión luego de recibir un informe preliminar del Inspector de Ética y Disciplina designado para analizar lo ocurrido el pasado 17 de febrero de 2026, en el playoff de la Champions League disputado en el estadio Da Luz.

La medida se fundamenta en una presunta violación “prima facie” del Artículo 14 del Reglamento Disciplinario, que contempla sanciones por comportamientos discriminatorios. La suspensión es preventiva y no implica un fallo definitivo: la UEFA aclaró que la resolución final llegará una vez concluida la investigación y evaluadas todas las pruebas.

El episodio se produjo tras el gol de Vinicius para el Real Madrid, cuando el brasileño denunció ante el árbitro haber recibido un insulto racista por parte de Prestianni. Según la acusación, el argentino le habría dicho “mono”, algo que el propio jugador negó. El elenco luso también salió en su defensa y difundió un video para sostener que los futbolistas se encontraban lejos de la escena y no podían haber escuchado el intercambio.

Por su parte, el club blanco presentó pruebas ante la FIFA y respaldó de manera explícita a Vinicius, mientras que la Confederación Brasileña de Fútbol emitió un comunicado en apoyo al delantero, celebrando la activación del protocolo antirracismo.

La suspensión provisional implica que Prestianni no podrá jugar el próximo partido de competiciones UEFA para el que estuviera habilitado, a la espera de una definición de fondo. En paralelo, el organismo europeo anticipó que dará a conocer más información “en el momento oportuno”.

El caso sigue abierto y promete nuevas derivaciones. Por ahora, la UEFA marcó una postura inicial: ante una denuncia de este calibre, la investigación avanza y las primeras sanciones ya están en marcha, consigna TyC Sports.