Rige un alerta amarillo por tormentas para este lunes en Entre Ríos: prevén hasta 70 mm de lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la semana comenzó inestable en Entre Ríos. Emitieron un alerta amarillo por tormentas para este lunes en horas de la tarde. Luego, se prevén que mejoren las condiciones del tiempo.

El alerta fue emitido para los 17 departamentos de la provincia.

El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas fuertes o localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 70 km/h.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 milímetros, que pueden ser superados de manera puntual.