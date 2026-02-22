Los restos del dirigente agropecuario y exdiputado nacional Jorge Chemes serán sepultados en Rosario

El reconocido dirigente era productor tambero y presidió FARER (Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos) en momentos del conflicto entre el campo y el gobierno.

El productor tambero y reconocido dirigente agropecuario entrerriano Jorge Chemes, falleció este domingo por la tarde, en su domicilio, mientras descansaba, al parecer como consecuencia de una descompensación cardíaca. Entre sábado y la mañana del domingo había sido atendido por varios médicos (porque no se sentía bien) e incluso fue a una clínica privada, pero ninguno de los profesionales pudo advertir que el malestar podía derivar en su fallecimiento horas después. Lo velaron hasta el mediodía de este lunes y sus restos serán sepultados esta tarde en el cementerio de Rosario, en el panteón de su familia.

Chemes era presidente del Ente Región Centro e Integración Regional de Entre Ríos y fue titular de FARER (Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos) en momentos del conflicto entre el campo y el gobierno por la resolución 125.

Además, condujo Confederaciones Rurales Argentina (CRA); presidió la Sociedad Rural de Nogoyá; integró la Cámara de Productores Lecheros de Entre Ríos; fue vocal regional de Litoral Sur- Crea y fundador y presidente del Crea- Nogoyá, entre otros cargos en el gremialismo agropecuario.

En el ámbito político, y estrechamente ligado al campo, Chemes fue electo diputado nacional en 2009 por el Frente Progresista Cívico y Social.