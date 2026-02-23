“Hemos perdido la posibilidad de tener un buen arranque en casa”, lamentó Forestello

Patronato no tuvo un buen estreno de local en el estadio Presbítero Bartolomé Grella y cayó con Gimnasia y Tiro de Salta en la segunda fecha de la Zona B de la Primera Nacional. Al respecto, el entrenador Rubén Darío Forestello consideró que perdieron “la posibilidad de tener un arranque en casa” y deslizó que “hay muchas cosas por corregir” para visitar a Atlanta, el lunes 2 de marzo.

“Estamos con la tristeza de haber perdido de local, hemos perdido la posibilidad de tener un buen arranque en casa. Seguramente tenemos muchas cosas por corregir”, reconoció el Yagui en rueda de prensa. “El resultado no le gusta a nadie y hay unas cosas que puertas adentro vamos a mejorar. Hay un buen grupo que trabaja con responsabilidad y los grandes que han llegado lo hacen de una forma profesional”, destacó.

“Cuando tuvimos la posibilidad de tener el control del partido, nos golpearon. Las dos veces nos dolió. Hemos ido en búsqueda de poder empatar siempre de atrás, pero no lo hemos dejado claro. Tenemos mucho por trabajar”, explicó sobre el desarrollo del partido que tuvo goles de Lautaro Gordillo y Jonás Aguirre para la visita; y Franco Soldano para el local.

“Teníamos que buscar un poco más de profundidad y acompañar un poquito más a Franco (Soldano) en lo que tiene que ver con respecto al área. Lo intentamos de una manera primero. Arrancamos bien el segundo tiempo y después nos fuimos apagando. Volvimos a meter algunas alternativas para poder empatarlo, lo logramos, pero tuvimos un desacierto en un rechazo, nos desdoblaron por el costado y nos convirtieron. Nos fuimos apagando, si bien tuvimos la posibilidad de Rivero con una pelota que le pone Cortés a la cabeza, pero no estuvimos claros para definir en el partido”, explicó.

El próximo desafío de Patronato será el lunes 2 de marzo en Villa Crespo, donde el equipo paranaense buscará su primer triunfo tras dos fechas: “Prepararemos la cabecita para jugar contra Atlanta, que no es fácil, pero como todos los equipos de esta categoría son así. Esperemos hacer un gran partido el lunes allá”, concluyó.