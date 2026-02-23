Aumenta la sangría del PJ y tendría en bloque de senadores más corto desde el retorno a la democracia

El peronismo podría sufrir una de las peores semanas en mucho tiempo en el Senado de la Nación. De la mano de una Libertad Avanza que impone su ritmo con un creciente número de legisladores, el acompañamiento irrestricto del PRO y la UCR y el apoyo de gobernadores peronistas cada vez más cerca de la Casa Rosada, lograría no solo aprobar un paquete de leyes sino dejar al PJ con la menor representación en la Cámara Alta desde la vuelta de la democracia en 1983.

Se espera que durante la jornada de hoy tres senadores que conforman el bloque Convicción Federal, pero que operan dentro de un interbloque con el peronismo, peguen el portazo y se vayan a un nuevo grupo con mayor referencia en el mundo libertario.

Los senadores que estarían a punto de saltar del interbloque son 3 de los 5 que conforman Convicción Federal: la tucumana Sandra Mendoza responde a Osvaldo Jaldo; la jujeña Carolina Moisés al salteño Gustavo Sáenz y el catamarqueño Guillermo Andrada a Raúl Jalil.

Los que se quedarían son el puntano Fernando Salino, presidente del bloque y sin una terminal con el gobernador de su provincia, y Jesús Rejal, que responde al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, uno de los principales opositores a la política libertaria, publicó Infobae.

Aunque hace varias semanas que el rumor de ruptura está presente, la decisión se terminaría de tomar hoy de cara a la sesión preparatoria de mañana en donde el pleno vota las autoridades de la Cámara. La intención no sólo sería irse sino también armar un bloque de 5 legisladores junto a la senadora que responde a Sáenz, Flavia Royón, y su par de Tucumán que también responde a Jaldo, Beatriz Ávila del monobloque Independencia. Si esto se confirma, el peronismo tendría solo 25 senadores, la cifra más baja desde 1983 en la Cámara Alta.

Pero no sólo el acercamiento de estos gobernadores a la Casa Rosada es el motivo de la ruptura, sino que se suma al alejamiento de los jefes provinciales de Cristina Kirchner y, por consiguiente, de José Mayans, presidente del bloque del PJ en el Senado y, con CFK presa, titular de hecho del partido. Con estos cambios a la vista, y si 3 de los 5 senadores se van del bloque, el peronismo tendría solo 25 senadores, la cifra más baja desde 1983 en la Cámara Alta.

El debut de este nuevo escenario podría ser mañana cuando a las 11 de la mañana se llame a la Sesión Preparatoria, momento en que la cámara se reúne para votar a sus autoridades.

Lo que aún no está resuelto es qué posición van a tomar estos senadores respecto de la reforma laboral. En la sesión en la que el Senado le dio media sanción, el bloque Convicción Federal y sus 5 miembros se plegaron a la estrategia del Bloque Justicialista y no dieron quórum y votaron en contra de la norma. Ahora se especula en que podrían mantener el voto negativo, pero que dirían presente en el recinto al inicio de la sesión del próximo viernes, de la misma manera que hicieron los diputados que responden a estos gobernadores. El oficialismo tiene el quórum y los votos para aprobarlo, ya lo demostró en la sesión original.

Con esta ruptura en el peronismo, con el blanqueo de Luis Juez que se suma al bloque violeta, La Libertad Avanza consolida su fuerza en la Cámara Baja y la deja con la capacidad de tener 21 senadores propios que, junto con sus socios de las provincias, la UCR y el PRO, lo deja con 44 votos a solo 4 de alcanzar los dos tercios en el Senado de la Nación.