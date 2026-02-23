Mauricio Macri, polémico: “Un pobre hoy vive mejor que un rey hace 100 años”

El expresidente de la Nación dijo que “un pobre hoy vive mejor que un rey hace 100 años”, opinó sobre el cierre de la histórica fábrica de neumáticos FATE y defendió la reforma laboral que esta semana se espera tenga sanción definitiva en el Senado.

En declaraciones a un podcast, Mauricio Macri rompió el estudiado silencio público que mantiene en los últimos meses y emitió declaraciones que no estuvieron exentas de polémica.

El exmandatario y actual titular del PRO prepara una cumbre para intentar mostrar fortaleza desde el PRO para el próximo 10 de marzo. Se espera que el expresidente, entre otras consideraciones, anuncie ante jefes territoriales, espadas legislativas y dirigentes amarillos que el PRO irá con candidato propio a las elecciones 2027.

En este contexto, Macri brindó una entrevista a La Fábrica, en YouTube, y al ser consultado sobre si su relación con el dinero, el expresidente afirmó: “No busco ser compulsivo con el gasto, coleccionar autos o relojes, vivo bien y punto... El mundo cambió mucho y avanzó, el pobre de hoy vive mejor que un rey hace 100 años: tiene cloacas, agua corriente, acceso al transporte público, educación pública, en los lugares donde las cosas funcionan como corresponde. También el pobre sabe lo que aún le falta tener. Los seres humanos siempre corremos atrás de lo que creemos que deberíamos tener, no somos objetivos, siempre creemos que nos corresponde más”.

La frase de Macri generó ya una fuerte conversación en redes. El expresidente también opinó sobre temas de coyuntura como el acuerdo con la Unión Europea que se tratará esta semana en el Parlamento: “Me parece que es un momento en el cual vale dar la batalla de cambiar de modelo, porque necesitamos en serio que la gente pueda acceder a bienes y servicios de calidad más baratos en nuestro país. Sería lo ideal escalonar la apertura y que se dé tiempo a la Argentina para que la UE también haga su tarea”

El exmandatario nacional también se permitió reflexionar sobre el estado actual de las sociedades: “La hiper comunicación que trajo la revolución tecnológica trajo una era que la llamo de revolución de las expectativas, todo el mundo está loco por más, y eso genera mucha insatisfacción...los jóvenes hoy buscan ganar mucha plata en poco tiempo, con las criptomonedas que suben o bajan de un día para otro, es una locura”, publicó el diario Clarín.

Asimismo, ensayó una especie de autocrítica sobre su gobierno: “La verdad fueron dos décadas perdidas para la Argentina, podríamos haber hecho una mejora impresionante para todo el mundo... Yo soy un liberal que cree en la capacidad de la gente y creo que la riqueza la genera el sector privado, el emprendedor. El Estado no genera riqueza y debería administrar el impuesto a las ganancias que debería ser el único impuesto que pague el empresario para dar beneficios a la sociedad. Si el sector privado no crece, por más buenos presidentes que haya no pasa nada”.

Hacia el final de la entrevista, contó una conversación que tuvo con Javier Milei sobre el poder: “Un partido político, se lo dije a Milei, es muy difícil de formar. Es mejor concentrarse en diseñar un buen gobierno, y en tomar buenas medidas. Es tremendamente difícil crear un partido, hoy la gente rechaza mucho la política, de 10 tipos, seis son locos, tres son chorros, y uno es lógico, y el lógico entonces se raja a su casa... Pero sin política no se puede construir una mejor sociedad, es una paradoja que se debe resolver”, señaló.