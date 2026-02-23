Para la Cámara de la Construcción lo que se está haciendo en obra pública “es como pasarle membrana al techo"

La presidenta de la Cámara de la Construcción, Laura Hereñú, realizó un duro diagnóstico del desarrollo de la obra pública en la provincia: aseguró que el volumen es “mínimo” y dijo que lo que se está haciendo “es como pasarle membrana al techo para que no se llueva”.

Hereñú fue consultada por Radio Plaza a raíz de las referencias a la obra pública que realizó el gobernador Rogelio Frigerio ante la Asamblea Legislativa. El 18 de febrero, el mandatario informó que se reactivó el 100 por ciento de las obras paralizadas y anticipó que 2026 “será el año con mayor presupuesto de obra pública de la historia reciente de Entre Ríos”, con financiamiento de organismos multilaterales.

Al respecto, la dirigente que preside la entidad que nuclea a las empresas del sector confirmó la reactivación y señaló que hay 96 obras en ejecución, pero marcó que “son obras de mantenimiento muy muy pequeñitas”, más algunos trabajos en rutas “que necesitaban atención urgente”.

Hereñú explicó al programa Amanece que no es poco que “se están atendiendo las urgencias” y ejemplificó: “Si uno lo tuviera que extrapolar a un lenguaje para que entienda la audiencia: le estamos pasando la membrana al techo para que no se nos llueva la casa y hay lugares en los que no nos está alcanzando la membrana”.

La empresaria precisó que “son las obras que quedaron del gobierno anterior” y dijo que “hay algunas licitaciones pequeñas que se han ido sacando de mantenimiento de escuelas u hospitales, que eran indispensables”.

“Es realmente un volumen muy bajo y mínimo de obras”, enfatizó.

Hereñú se mostró esperanzada acerca de la obtención de recursos a la que aludió Frigerio, pero advirtió que “aún depende de negociaciones”.

““El gobernador fue muy claro: los recursos son mínimos, la recaudación ha caído, fondos propios la provincia no tiene para poder invertir. Sabemos que los equipos están trabajando en obtener financiamiento, pero son negociaciones que aún no están consolidadas y esperemos que salga pronto porque la provincia realmente lo necesita y para nuestro sector es indispensable”, concluyó la empresaria.