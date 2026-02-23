“Hibridaciones”, un taller para reconstruir la memoria familiar a través de la fotografía

La propuesta invita a abordar de manera práctica la construcción de un árbol genealógico o un álbum fotográfico familiar.

El próximo lunes 16 de marzo comenzará en Paraná el taller “Hibridaciones” (genealógicas), una propuesta artística que combina memoria, identidad y experimentación visual a partir del trabajo con álbumes familiares y transferencia fotográfica.

El espacio se desarrollará de 19 a 20.30, con frecuencia quincenal, en la Sociedad Friulana de Paraná, ubicada en Villaguay 545.

La iniciativa invita a los participantes a abordar de manera práctica la construcción de un árbol genealógico o un álbum fotográfico familiar, aunque también está abierta a quienes deseen trabajar con fotografías encontradas o materiales de archivo. La propuesta coordinada por Ivo Betti, apunta a redescubrir historias personales y colectivas a través de imágenes que forman parte de la memoria íntima y social.

Mediante la técnica de transferencia fotográfica, los asistentes realizarán el pasaje manual de imágenes hacia distintas superficies duras como piedra, madera, vidrio, espejo, chapa o PVC, así como también sobre papel y telas. A lo largo de los encuentros se trabajará en la organización del material, la contextualización de las historias familiares y la exploración técnica, con ejemplos prácticos que permitirán conocer las posibilidades expresivas del procedimiento.

“Hibridaciones” está abierto al público en general y convoca especialmente a colectividades interesadas en compartir sus historias visuales, promoviendo el intercambio intergeneracional y la construcción colectiva de memoria.

Las consultas e inscripciones pueden realizarse por mensaje directo o al 343-4162313 (Ivo).