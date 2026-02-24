Dolor en la música: murió el percusionista Mauricio Fernández, integrante de Pont a Bailar

Pesar por la muerte del joven músico Mauricio Fernández, integrante de Pont a bailar.

La banda confirmó la noticia a través de sus redes sociales con un mensaje de despedida dedicado a su compañero.

El músico Mauricio Fernández, integrante y percusionista de la banda Pont a Bailar, falleció en las últimas horas, según confirmó el propio grupo mediante una historia publicada en su cuenta oficial de Instagram.

“Hoy es el día más triste para nosotros, se fue un hermano, un amigo, la persona más buena de este mundo, espero encuentres la paz que necesitabas, te amamos amigo. Nuestras condolencias…”, expresa el mensaje difundido por la banda, acompañado por una imagen de Fernández durante una presentación en vivo.

Si bien no se informaron detalles sobre las causas del fallecimiento, la publicación generó una inmediata repercusión entre seguidores, colegas y allegados, quienes dejaron mensajes de acompañamiento y despedida en redes sociales.

Fernández formaba parte activa del grupo, donde se desempeñaba como percusionista, aportando ritmo y presencia escénica a cada presentación. Desde el entorno de la banda lo despidieron destacando su calidad humana y el vínculo cercano que mantenía con sus compañeros.

Además, el músico era empleado del Hospital Materno Infantil San Roque, donde sus compañeros difundieron un pedido de colaboración económica, ya que Fernández no contaba con seguro de sepelio. Según detallaron, el costo del servicio funerario ronda 1.300.000 pesos y la familia no puede afrontarlo por sí sola.

La colecta es impulsada por compañeros de trabajo del hospital, quienes apelaron a la solidaridad de la comunidad para reunir los fondos necesarios que permitan realizar el velatorio y la despedida. También indicaron que cualquier aporte, por mínimo que sea, resulta de ayuda en este difícil momento.

El alias difundido para colaborar es Walter.bergu, mientras continúan multiplicándose los mensajes de acompañamiento y pesar en el ambiente artístico y sanitario de la ciudad.

Se espera que en las próximas horas se brinden más precisiones sobre ceremonias o despedidas públicas. Mientras tanto, el ámbito musical y de la salud expresa su pesar por la partida del artista.