Entre Ríos salió a colocar deuda: Frigerio busca hasta US$500 millones en el mercado

En noviembre, Frigerio en una conferencia de prensa que compartió con Diego Santilli, mencionó que la posibilidad de conseguir financiamiento le permitiría a las provincias ejecutar obras de infraestructura. Este lunes puso en marcha la emisión “a una tasa de interés fija a licitar, con vencimiento a siete años”. El capital se amortizará en tres cuotas anuales y consecutivas, y los intereses se pagarán semestralmente, por períodos vencidos.

La emisión se usará para “mejorar el perfil de vencimiento de deuda de la provincia y efectuar pagos de servicios de deudas, incluida la recompra de cualesquiera y todos los títulos con vencimiento en 2028 y financiar el desarrollo de proyectos de infraestructura y obras públicas, incluyendo la infraestructura en relación con calles, puertos, hospitales, educación, sanidad y vivienda”.

En los últimos meses ya emitieron deuda Ciudad de Buenos Aires; Córdoba y Santa Fe, todas con la garantía de coparticipación firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo.

El Gobierno nacional, también

El Gobierno comenzará esta semana progresivamente a emitir un nuevo bono en dólares en la plaza local y bajo ley argentina -por vencer en 20 meses-, instrumento con el que busca captar US$2000 millones que usará para afrontar el 9 de julio la próxima amortización de capital de los bonos surgidos de la última reestructuración de deuda.

Así lo anunció la Secretaría de Finanzas, a cargo de Alejandro Lew, al lanzar la convocatoria al mercado para la subasta de títulos que se llevará a cabo pasado mañana (segunda y última del mes), y con la que el Tesoro Nacional buscará renovar un vencimiento de deuda en pesos por $7,2 billones.

Allí, y en adelante, sumará a la oferta de bonos en pesos la colocación de un bono denominado y suscribible en dólares billete hasta US$150 millones. Pero, además, al día siguiente de cada licitación “se realizará una segunda ronda destinada a ampliar la emisión por hasta US$100 millones adicionales, al precio de corte surgido de la subasta” original.

El título, por caducar el 29 de octubre de 2027 -fecha posterior a las próximas elecciones presidenciales, pero que asegura un vencimiento dentro del actual mandato de Milei-, pagará a los inversores un cupón de intereses del 6% anual por mes vencido desde fin de marzo y en los meses sucesivos del presente año, y hasta el último día hábil de octubre del año que viene.

Esta característica muestra que se trata de un instrumento que busca tentar entre los demandantes al ahorrista minorista más tradicional que, en muchos casos, tiene inmovilizados los dólares en cuentas a la vista y que no se tienta con las tasas del 1,5% al 3% anual que ofrecen los bancos por colocarlos a plazo fijo. Hay unos US$38.000 millones colocados en cuentas bancarias locales y la enorme mayoría se trata de depósitos por menos de US$10.000.

“Es una apuesta que tiene mucho sentido en este contexto, porque la curva de Bonares ya rinde abajo de 8% en el tramo corto y las emisiones corporativas muestran que sigue habiendo mucho apetito por los instrumentos en dólares. Esto se combina con un monto a colocar muy chico que hará que la subasta termine siendo ultra competitiva por lo que muy probablemente terminemos viendo una tasa bastante baja”, valoró el economista Adrián Yarde Buller, de Facimex Valores.

“Es especial porque es fundamental que el Tesoro pueda ir consolidando fuentes de financiamiento alternativas que quiten presión al balance del Banco Central”, agregó.

El anuncio parece confirmar que la estrategia oficial es no apurar un regreso al mercado global de capitales, como había explicado el presidente Javier Milei a través de un posteo en la red X. Allí había señalado que la idea era “enfrentar los pagos con multilaterales con liquidación de activos del Estado”, por la vía de privatizaciones, mientras que con déficit cero en el peor de los casos solo buscarán un rollover sobre los vencimientos de capital mediante fuentes de financiamiento alternativas.

Y agregó que una oferta de bonos argentinos que “no crece” por vía de la escasez debería impulsar el precio de los títulos ayudando a reducir sus tasas de rendimiento y propiciando una baja mayor del riesgo país.

El llamado a licitación incluye la oferta de cinco nuevos títulos en pesos indexados por CER (por vencer desde dos meses y medio hasta en dos años y cuatro meses), tratando de capturar el creciente apetito del mercado por estos instrumentos ante una inflación que se mantiene sostenidamente alta y rebelde, y otros dos papeles con ajuste de capital por la variación del dólar oficial (Dolar-linked) cupón cero por caducar en cuatro y 16 meses.

Para los analistas esto, y la no inclusión de instrumentos en pesos a tasa fija en esta ocasión, muestra un interés por volver a alargar plazos en las colocaciones de deuda en pesos antes que priorizar una elevada captación. “Licitará este miércoles siete instrumentos en pesos, sin ofrecer tasa fija por primera vez desde el 7 de noviembre del 2024 (excluyendo la licitación del 18/08/2025 por fuera del cronograma y exclusiva para bancos)”, hizo notar el economista Federico García Martínez.

“No ofrecerá tasa fija ni TAMAR ante vencimientos conformados por ese tipo de instrumentos en un 72% y un 12%, respectivamente, por lo que -necesariamente- habrá rotación parcial a instrumentos CER”, acotó.

“No parece que la idea en esta oportunidad, contrariamente a las dos licitaciones previas, sea absorber pesos del mercado, ya que recientemente hubo falta de liquidez y hasta el BCRA debió intervenir pagando parte de las Lecap para evitar una mayor suba de la caución”, observó el analista Nicolás Cappella, de Invertir en Bolsa (IEB).

“Considerando que los depósitos del Gobierno en el BCRA ascienden a $4,9 billones, las condiciones de liquidez se mantienen ajustadas y, dado que el Tesoro no incluyó ningún título tasa fija (donde normalmente se concentra la mayor parte de la demanda), posiblemente el rollover se ubique bien por debajo de los resultados de las últimas licitaciones”, apuntaron al respecto desde el grupo financiero Adcap.