Tres senadores dejaron el interbloque peronista y el PJ quedó con la menor representación desde 1983

Los senadores Guillermo Andrada, Sandra Mendoza y Carolina Moisés anunciaron formalmente su salida del interbloque Popular. Por lo pronto, seguirán conformando el bloque Convicción Federal, pero por fuera de Unión por la Patria.

Tras esta fractura, el peronismo quedó con solo 25 senadores, la cifra más baja desde 1983 en la Cámara Alta. Aunque todavía evitaría que los libertarios pudieran obtener los dos tercios necesarios para sacar reformas que requieren de esa cantidad especial de parlamentarios.

“Este espacio parlamentario va a ocupar los lugares que le corresponden en las comisiones para sostener la representatividad que el kirchnerismo hoy le niega a la oposición”, cuestionaron a través del comunicado que informó, entre otros temas, que la senadora jujeña será la titular de bancada.

La idea de los legisladores alineados a los gobernadores peronistas del norte es la de ratificar a Convicción Federal como espacio parlamentario. A su vez, los otros dos integrantes que hasta hoy formaban parte de esta bancada, el puntano Fernando Salino y el riojano Fernando Rejal, decidieron conformar a "Justicia Social Federal", que seguirá dentro del interbloque junto a Justicialista que preside José Mayans y el Frente Cívico del santiagueño Gerardo Zamora.

Consumada la tan anunciada salida, desde el espacio aclararon que "no somos libertarios, no nos vamos con (Javier) Milei y somos críticos de su plan económico". También, lanzaron críticas dirigidas a Cristina Kirchner: "La conducción del Partido Justicialista nacional se dedicó a promover divisiones internas de manera irreversible, a sancionar y expulsar compañeros medidos en sus conductas sin objetividad, y son responsables también de los fracasos electorales".

En la antesala a la sesión preparatoria, Convicción Federal hace oficial su salida del interbloque Popular. Y hará su debut como espacio emancipado, el jueves y viernes en las sesiones que van a tratar la Ley Penal Juvenil y la Ley de Modernización Laboral.