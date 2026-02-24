Alejandro Miotti: "Celis y su hijo están separados de la población carcelaria por su seguridad"

El director del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, Alejandro Miotti, brindó precisiones sobre el operativo desplegado tras la denuncia realizada por Daniel “Tavi” Celis, quien aseguró que el interno Leonardo Airaldi habría planificado atentar contra el juez Leandro Ríos, el fiscal José Candioti y el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia.

Miotti confirmó que, a partir de las disposiciones judiciales, Daniel Celis y su hijo fueron trasladados a la Unidad Penal Nº 1 de Paraná y que actualmente se encuentran separados de la población carcelaria por razones de seguridad.

En declaraciones a Radio Plaza, el funcionario explicó que las medidas adoptadas respondieron a órdenes de la Justicia Federal y que se actuó con celeridad para resguardar la integridad de los detenidos y garantizar el normal funcionamiento del establecimiento penitenciario.

“El juzgado interviniente de Gualeguaychú y la fiscalía dispusieron el traslado. El viernes por la noche Celis fue llevado a la Unidad Penal 1 y el sábado también se trasladó a su hijo desde la UP7 de Gualeguay”, detalló Miotti. Ambos permanecen alojados en Paraná.

Respecto de la situación de Airaldi, aclaró que no se encuentra en un pabellón común. “Teniendo en cuenta el motivo del traslado, está separado de la población penal, en un lugar aislado junto a su hijo. Estamos hablando con él y con su defensor para definir en qué pabellón podría ser alojado”, indicó. La medida apunta, según explicó, a prevenir cualquier tipo de agresión tras la denuncia formulada por Celis.

“Estamos en alerta con esa situación, pero hasta hoy puedo llevar tranquilidad: está bien y la situación es tranquila”, afirmó.

Allanamiento en la UP9

Miotti también describió cómo se desarrollaron las horas posteriores a la denuncia en la Unidad Penal Nº 9 de Gualeguaychú, donde Airaldi se encontraba alojado. Según relató, el Servicio Penitenciario se puso “a disposición del Juzgado Federal y de la Fiscalía” y facilitó el procedimiento ordenado.

El allanamiento fue realizado por Gendarmería Nacional en el pabellón donde estaba alojado Airaldi junto a otros internos —unas 45 personas aproximadamente—. “No es habitual, porque las requisas generales de rutina las realiza el Servicio Penitenciario, pero todo se desarrolló con normalidad. Fueron muchas horas de procedimiento, pero se trabajó coordinadamente y sin inconvenientes”, sostuvo.

El traslado de Celis

En cuanto a la denuncia, Miotti explicó que la Dirección de la unidad penal recibió una comunicación de la Fiscalía Federal para proceder al traslado de Celis a sede judicial, donde formalizó la acusación.

Tras ello, el fiscal interviniente ordenó su traslado inmediato a la Unidad Penal 1 de Paraná. “Se reforzó el operativo y se concretó el traslado en horas de la madrugada”, precisó.

Celis y Airaldi habían compartido pabellón por tratarse de internos con causas federales, aunque —según explicó Miotti— hacía aproximadamente dos semanas que Celis había sido “corrido” a otro sector del penal, en la jerga penitenciaria, antes de que realizara la denuncia.

Medidas restrictivas y hábeas corpus

Sobre la situación actual de Airaldi, el titular del Servicio Penitenciario indicó que permanece alojado en una celda individual, con medidas restrictivas en cuanto a visitas y comunicaciones, al menos hasta que se inicie el juicio o se definan nuevas disposiciones judiciales.

En ese marco, la defensa de Airaldi presentó un hábeas corpus para evitar que se agraven sus condiciones de detención, planteo que forma parte del proceso judicial en curso.

Por otra parte, Miotti confirmó que el ministro Néstor Roncaglia se encuentra monitoreando la situación, aunque no visitó la unidad en las últimas horas. “Ha sido un fin de semana movido, pero gracias a la rapidez y el profesionalismo del personal penitenciario se actuó respetando las órdenes judiciales y colaborando con Gendarmería”, concluyó.