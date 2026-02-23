La AFA anunció la suspensión del fútbol del 5 al 8 de marzo en repudio a la denuncia del ARCA

No habrá actividad futbolística en repudio a la denuncia del ARCA contra la AFA.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció este lunes la suspensión de los partidos programados del 5 al 8 de marzo, que comprende la novena fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol y el resto de las categorías. Se debe a una medida de fuerza en repudio a la denuncia realizada por el ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero) contra la AFA y sus autoridades por omisión en el pago de tributos y retención de aportes previsionales.

Por esta situación, Patronato deberá esperar para enfrentar a Midland por la cuarta fecha del campeonato de la Primera Nacional, ya que estaba previsto para el fin de semana del 7 y 8 de marzo en el estadio Presbítero Bartolomé Grella.

La medida se resolvió durante la reunión de Comité Ejecutivo celebrada este lunes por la mañana en Ezeiza, donde ya algunos dirigentes habían deslizado la posibilidad de parar el fútbol ante lo que consideran un ataque del Gobierno que encabeza Javier Milei contra Claudio Tapia y compañía.

Es que el 12 de diciembre pasado y a partir de una denuncia de ARCA, el ente recaudador a nivel nacional, se inició una causa por presunta omisión sistemática en el pago de tributos y la retención de aportes previsionales entre marzo de 2024 y septiembre de 2025 por un monto superior a los 19 mil millones de pesos.

El presidente Claudio Chiqui Tapia, el tesorero Pablo Toviggino, el secretario general Cristian Malaspina, el gerente general Gustavo Lorenzo y Víctor Blanco, ex mandamás de Racing (anterior secretario), fueron citados a declarar por la Cámara Nacional en lo Penal Económico, que seguirá con la investigación. Lo harán en los primeros días de marzo.

Tapia y Toviggino habían recibido la prohibición de salir del país, pero el juez en lo penal económico Diego Amarante autorizó que Chiqui pueda ir a Barranquilla, Colombia, y a Río de Janeiro, Brasil, entre este lunes y el sábado próximo, para actividades oficiales en su rol de mandamás de AFA y vice de la CONMEBOL, previo pago de una caución de $5.000.000.

Ante la situación, la AFA emitió un comunicado para dar su versión de los hechos y anunciar la suspensión de la actividad entre el 5 y el 8 de marzo.

El Comunicado de AFA:

Frente a las noticias publicadas sobre la decisión judicial de llamar a prestar indagatoria a autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino, esta Asociación quiere aclarar:

La Asociación del Fútbol Argentino no tiene deuda alguna exigible por las obligaciones fiscales que han sido tomadas como sustento de la denuncia presentada por ARCA, y que fueron utilizadas como fundamento de la decisión judicial de llamar a prestar declaración indagatoria a las autoridades de esta entidad.

El pago voluntario de estas obligaciones fiscales se hizo en forma previa a su vencimiento, siendo esta cuestión la base del planteo que ya fuera realizado ante el tribunal interviniente, y que a la presente fecha se encuentra pendiente de resolución por la Cámara de Apelaciones.

ARCA pretende considerar que estas obligaciones, que aún no se encuentran vencidas, y que ni siquiera puede cobrar, se transformen en el sustento de la posible comisión de un delito penal tributario, en abierta contradicción a las normas jurídicas vigentes.

En virtud de la reunión de Comité Ejecutivo de la Liga Profesional, realizada en el día de la fecha, los dirigentes, por decisión unánime de todos los presentes, solicitaron suspender la fecha 9 de LPF que comprende del jueves 5 al domingo 8 de marzo y del resto de las categorías de nuestro fútbol; en repudio a la denuncia realizada por ARCA contra la Asociación del Futbol Argentino.