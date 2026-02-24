Siete gobernadores se reúnen para aumentar su poder en el Congreso y negociar en mejores términos con Milei

El mismo día que le terminaron de romper el bloque a Cristina Kirchner en el Senado, los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca) se reunieron con otros cuatro mandatarios provinciales para armar un nuevo espacio desde el que buscarán influir “en la agenda económica y política del país”.

El encuentro, según pudo saber La Nación, se realizó en forma virtual y también reunió a los gobernadores Alberto Weretilneck (Río Negro), Carlos Sadir (Jujuy), Hugo Passalacqua (Misiones) y Rolando Figueroa (Neuquén). Hablaron de asumir “desafíos comunes y articular visiones” sobre el papel de sus provincias en la escena nacional.

Aunque no lo confirmaron oficialmente, el objetivo sería conformar un nuevo bloque de gobernadores para mejorar su capacidad de negociación con la administración de Javier Milei y engrosar su poder de fuego en el Congreso. De hecho, podrían agrupar a diputados y senadores que les responden en el próximo período de sesiones ordinarias.

“Van a fondo”, definió un dirigente que sigue de cerca los pasos de estos gobernadores, en especial de los de origen peronista que reniegan de la conducción de Cristina Kirchner tanto en el PJ nacional como en el bloque del Senado, a través de José Mayans.

De acuerdo a lo que dejaron trascender tras la reunión virtual de este lunes, los gobernadores “intercambiaron análisis, datos y perspectivas sobre la situación en sus regiones y el conjunto del país”. Podrían ser aliados de Milei, pero no necesariamente comparten su misma mirada sobre el estado de la economía.

La mira en el Congreso

Los gobernadores también conversaron sobre “el rol de sus provincias en el Congreso Nacional a través de sus representantes en Diputados y Senadores”. Enviaron así un mensaje directo a la Casa Rosada, donde el ministro del Interior, Diego Santilli, prefiere negociar mano a mano con cada uno de ellos y no en conjunto.

En el Zoom que compartieron este lunes se repitió la idea de que “las provincias aportan a la gobernabilidad de la Argentina”. La frase también apareció en un mensaje en la red social X del tucumano Jaldo tras una reunión con Sandra Mendoza, una de las senadoras que se escindieron del interbloque peronista en la Cámara alta.

Los siete gobernadores acordaron seguir manteniendo este tipo de encuentros “en forma periódica”, indicaron las fuentes consultadas. La cumbre virtual tuvo lugar en el inicio de la semana en la que el Congreso convertirá en ley la reforma laboral, el viernes en el Senado, y que Milei abrirá las sesiones ordinarias, el domingo en Diputados.

La mayoría de estos mandatarios encabezan proyectos políticos de alcance provincial, con lo cual comparten la concepción de que “el federalismo sea real y concreto” en medidas que deben impulsar la Casa Rosada y el Ministerio de Economía.

Fuentes cercanas a varios de los gobernadores que se reunieron este lunes descartaron de plano la posibilidad de que puedan avanzar en conjunto hacia objetivos electorales de cara a 2027. En cambio, les interesa resaltar el ámbito de “la producción, el desarrollo energético y la generación de infraestructura para el crecimiento” económico.

En esa línea, varios de esos gobernadores anunciaron que participarán del evento internacional Argentina Week, que se realizará en Nueva York entre el 9 y el 12 de marzo en modalidad de “road show” para mostrar oportunidades de inversión en la Argentina ante bancos, fondos y líderes empresariales globales.