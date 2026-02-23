Airaldi presentó un habeas corpus para frenar su traslado al penal de máxima seguridad de Ezeiza

La defensa de Leonardo Airaldi -acusado de liderar una banda narco-, a cargo de la abogada Mariana Barbitta, presentó un habeas corpus preventivo ante el Tribunal Oral Federal de Paraná luego de que —según sostuvo— su asistido se enterara por una publicación periodística que el fiscal habría solicitado su traslado al Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires, sin haber sido notificado formalmente ni imputado en una nueva causa.

Airaldi, actualmente alojado en la Unidad Penal N° 9 de Gualeguaychú, quedó en el centro de la escena pública este fin de semana tras una investigación de la Justicia Federal de Gualeguaychú que lo señala como presunto instigador de un plan para atentar contra el juez federal de Paraná, Leandro Ríos, y el fiscal federal José Ignacio Candioti, además del ministro de Seguridad Néstor Roncaglia. La causa se inició a partir del testimonio de Daniel 'Tavi' Celis que pidió protección y fue trasladado a la Unidad Penal de Paraná.

Según supo ANÁLISIS, el planteo de Barbitta apunta a que la defensa tomó conocimiento del supuesto pedido de traslado a través de una nota de un portal de noticia, donde se consignó que “el Fiscal le pidió a la Presidenta del Tribunal Oral N° 1 que disponga medidas de seguridad extremas en una unidad carcelaria del régimen especial en Ezeiza”.

En su presentación, la letrada advirtió que no existe constancia en el sistema judicial de una solicitud formal ni de una resolución que disponga el traslado, y que su defendido tampoco fue notificado ni imputado en la causa que habría dado origen a esa medida. En ese sentido, sostuvo que la situación “constituye un agravamiento ilegítimo de las formas y condiciones en las que se encuentra privado de la libertad”, además de vulnerar el derecho de defensa y el debido proceso.

"Señora Presidenta y Señores Vocales sepan comprender mi preocupación, porque lamentablemente se está naturalizando que la defensa tome conocimiento de actuaciones procesales relevantes a través de un portal en lugar de ser notificados/as formalmente por cédula. En calidad de defensora técnica, que he demostrado transparencia desde el primer momento que asumí esta causa, me genera una grave preocupación que este pedido de traslado esté ocurriendo o tramitándose a espaldas de la defensa, y sobre la base de intromisiones de autoridades del Poder Ejecutivo de Entre Ríos en la actuación del poder judicial, violándose de forma directa el articulo 1 de la Constitución Nacional", dijo en la presentación a la que accedió ANÁLISIS.

Y agregó: "Asimismo, en caso de ser cierto lo informado por las noticias, respecto a que la petición del traslado habría sido impulsada por el Fiscal Dr. Candioti, no puedo dejar de mencionar que se trataría de la misma persona que los medios colocan como víctima del supuesto hecho al que están vinculando, arbitrariamente, a mi asistido, lo cual priva de toda objetividad e imparcialidad la actuación de la fiscalía y la supuesta solicitud de traslado".

Por ello, solicitó con carácter urgente que se suspenda cualquier disposición de traslado hasta tanto se garantice el acceso a la información completa, se formalicen las actuaciones correspondientes y se respeten las garantías constitucionales que asisten al detenido. El Tribunal deberá ahora resolver si hace lugar al habeas corpus preventivo presentado por la defensa.