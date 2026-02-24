El “Lobo” entrerriano conoció a sus rivales para el Torneo Federal A

El Lobo entrerriano integrará la Zona 1; el viernes conocerá el fixture desde la AFA.

Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay formará parte de la Zona 1 del Torneo Federal A 2026, según anunció este lunes el Consejo Federal del fútbol argentino. Este viernes se ratificarán los grupos formalmente en la reunión prevista para las 13 en la sede de AFA y se conocerá el fixture.

En esta ocasión, el Lobo competirá en el grupo con El Linqueño, Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, Independiente de Chivilcoy, Douglas Haig, Escobar FC, Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, Sportivo Las Parejas, 9 de Julio de Rafaela y Sportivo Belgrano de San Francisco.

La Zona 2 estará conformada por Juventud Antoniana, Tucumán Central, San Martín de Formosa, Sol de América, Sarmiento de Resistencia, Defensores de Puerto Vilelas, Sarmiento La Banda, Bartolomé Mitre y Boca Unidos.

La Zona 3 incluirá a Cipolletti, Deportivo Rincón, Huracán Las Heras, San Martín de Mendoza, FADEP, Juventud Unida Universitario, Costa Brava, Atenas y Deportivo Argentino.

Mientras que la Zona 4 estará conformada por Germinal, Guillermo Brown, Sol de Mayo, Olimpo, Villa Mitre, Santamarina, Círculo Deportivo, Alvarado y Kimberley.

El viernes se realizará el sorteo del fixture, se pondrá a consideración el formato definitivo del campeonato y se ratificará la fecha de inicio, que en principio está programada para el domingo 22 de marzo. De esta manera, el Federal A empieza a delinear su calendario y estructura competitiva para una nueva temporada.