Por una molestia, el entrerriano Lisandro Martínez no fue de la partida en Manchester United

Debido a una molestia en el sóleo, el futbolista gualeyo Lisandro Martínez se perdió este martes la visita de Manchester United ante Everton por la 27ª fecha de la Premier League. La lesión enciende las alarmas ante la proximidad de la Finalíssima entre Argentina y España, prevista para el 27 de marzo.

Según informó The Athletic, las pruebas médicas revelaron que la lesión es leve y se espera que el zurdo vuelva a entrenar con normalidad en el transcurso de esta semana. Por ende, estaría totalmente recuperado y a disposición de Lionel Scaloni para el partido en Doha, Qatar.

En contrapartida, Michael Carrick, entrenador de Los Diablos Rojos, tendrá que suplir a uno de los pilares de su equipo, ya que sus dirigidos ganaron apenas 7 de 18 partidos sin Martínez entre los titulares, estadística que asciende a 5 de 9 cuando el ex Defensa y Justicia inició el partido. Además, el entrerriano fue la figura en los recientes triunfos en los clásicos frente a Manchester City, Arsenal y Tottenham.

Probablemente, la decisión de Carrick de preservar a Martínez esté relacionada con su cruel historial de lesiones, dado que el zaguero se cortó el ligamento cruzado de su rodilla izquierda en febrero, fue operado y recién fue capaz de disputar un partido oficial el 30 de noviembre, en la victoria de los Diablos Rojos ante Crystal Palace por 2 a 1, consigna TyC Sports.

Tras su regreso, el campeón del mundo afirmó que pensó en dejar el fútbol durante su proceso de rehabilitación y reveló: “Me siento muy bien. Desde el club hicieron un gran trabajo y eso ayudó mucho a que yo me sienta bien ahora. Física y mentalmente estoy mejor que nunca”. Todas las partes esperan que la molestia no pase a mayores.