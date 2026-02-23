Sóftbol: Argentina también pudo con Cuba, el rival que más lo exigió en Montería

El seleccionado argentino se impuso 6 a 0 sobre Cuba y logró su cuarto triunfo en Colombia.

El seleccionado argentino masculino de softbol, integrado por mayoría de paranaenses, se impuso este lunes por 6 a 0 en carreras a Cuba y completó con puntaje perfecto la fase clasificatoria del XIII Campeonato Panamericano de Mayores, que se disputa en Montería, Colombia.

Los dirigidos por José Alberto Guerrinieri se presentaron en el segundo compromiso de la tercera jornada del torneo y lograron una contundente victoria en un encuentro marcado por el dominio absoluto del conjunto Albiceleste.

Cabe destacar que fue la cuarta victoria sobre el mismo número de presentaciones para el equipo argentino. Anteriormente superó Panamá por 11 a 0 y Puerto Rico por 7 a 0; el domingo, en tanto, superó a Aruba por 15 a 0 en otro compromiso sin equivalencias. Así, Argentina cerró la fase clasificatoria con 4 victorias y ninguna derrota.

Plantel de la selección argentina:

Luciano Biondi –ganador del Premio Olimpia de plata 2025–, Federico Eder, Matías Etchevers, Manuel Godoy, Francisco Lombardo, Ladislao Malarczuk, Pablo Migliavacca, Teo Migliavacca, Alejo Muñoz, Lucio Retamar (todos de Paraná), Alan Peker (Villa Clara-Departamento Villaguay), Federico Olheiser (Bahía Blanca), Franco Ortellado (La Pampa), Khalil Luna (Berazategui), Nahuel Sáenz (Bahía Blanca) y Juan Zara (Bahía Blanca).

Un torneo y clasificaciones en juego:

Cabe destacar que el certamen se lleva a cabo desde el 21 y se extenderá hasta el sábado 28 de febrero. Argentina busca defender el bicampeonato obtenido en 2022 y 2024, pero también la clasificación a tres torneos trascendentales.

Es que el certamen otorgará 7 cupos para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, 6 plazas para los Juegos Panamericanos de Lima 2027 y 5 boletos para la fase de grupos del próximo Mundial.